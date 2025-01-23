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DHA

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesinin ardından hayat normale dönmeye başladı.

Suriyeli vatandaşları yıllarca ülkesinde misafir eden Türkiye ise her anlamda geçiş hükümetine destek veriyor.

Halep Konsolosluğu'nun açılmasının ardından bugün yeni bir adım daha atıldı.

Türk Hava Yolları (THY), 13 yıl aradan sonra Şam seferlerine başlıyor.

İlk sefer, bu sabah saat 09.00 uçağıyla yapılacak.

İstanbul Havalimanı’ndan kalkacak uçak, Şam Uluslararası Havalimanı'na iniş yapacak.

DOĞRUDAN SEFER DÜZENLENECEK

İlk uçuşta yolcuların yanı sıra THY yöneticileri de olacak. İstanbul Havalimanı'ndan salı, perşembe ve pazar günleri sabah 09.00'da Şam Uluslararası Havalimanı'na doğrudan sefer düzenlenecek.

ŞAM HAVALİMANI'NDAN DA AYNI GÜNLERDE SEFERLER OLACAK

Şam Havalimanı'ndan da aynı günlerde saat 13.00'te İstanbul Havalimanı'na dönüş seferleri gerçekleştirilecek.

SURİYELİLER BAYRAKLARLA GELDİ

Memleketlerine yapılacak ilk seferle gidecek olan çok sayıda Suriyeli, havalimanına bayraklarla geldi.

Şarkılar eşliğinde kutlama yapan Suriyeliler, havalimanında renkli görüntülere sebep oldu.