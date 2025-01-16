THY'nin Suriye uçuşlarına İran ve İsrail vatandaşları alınmayacak

İHA

Suriye'de Esad rejiminin yıkılmasının ardından yönetimin kontrolünü ele geçiren muhalif yönetim, kalkındırma çalışmalarını son hızla sürdürüyor.

Bu süreçte dış politikada daha temkinli bir yaklaşım izleyen Suriye yeni yönetimi, 2011 yılında başlayan katliam sürecine destek veren İran ve yönetimin yıkılmasını fırsat bilerek Golan Tepeleri'ne saldıran İsrail'e karşı ılıman politikalara geçit vermiyor.

İsrail ve İran'a yönelik bu soğuk tutum, ulaşıma da yansıdı.

İSRAİL VE İRAN VATANDAŞLARI ALINMAYACAK

23 Ocak Perşembe günü Şam'a ilk seferini düzenleyecek olan Türk Hava Yolları (THY) resmi internet sitesinden yolcularına özel seyahat bilgilendirmesi yayımladı.

Buna göre Suriye'ye seyahat edecek olan yolcular için Suriye Arap Cumhuriyeti Makamlarınca bir dizi kararlar alındı.

Karara göre, İsrail ve Iran vatandaşları hariç tüm ülke vatandaşları ülkeye giriş yapabilecekler.

KİMLER ALINACAK

Suriye vatandaşlarının Suriye uyruklu olduğunu gösteren bir belge ibrazı olacak.

Lübnan vatandaşları ise anne veya babalarının Suriye vatandaşı olması halinde veya başka bir ülkede oturum hakkı ya da vizesi olması halinde ülkeye giriş yapabilecek.

Basın mensupları özel izne tabi tutulacak.