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    THY'nin tahliye uçağı Kazakistan'dan Türkiye'ye geldi

    THY çalışanları, özel hava kargo şirketlerinin bazı personelleri ile Türk vatandaşlarının tahliyesini yapan uçak, Kazakistan’ın Almatı kentinden İstanbul’a geldi.
    • AA
    • 11.01.2022 - 17:25
    • Güncelleme : 11.01.2022 - 17:40
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    THY'nin tahliye uçağı Kazakistan'dan Türkiye'ye geldi

    Kazakistan’da yaşanan olaylar nedeniyle tarifeli seferler bir süredir yapılamadı. Ülkedeki hükümet ve sivil havacılık otoritesinden alınan izinlerin ardından tahliye seferine başlandı.

    Almatı kentinde bulunan Türk Hava Yolları (THY) çalışanları, özel hava kargo şirketlerinin bazı personelleri ile Türk vatandaşlarının tahliyesini yapan uçak İstanbul'a geldi.

    İSTANBUL HAVALİMANI’NA ULAŞTI

    Almatı Havalimanı'ndan hareket eden "TK 6093" sefer sayılı uçakta, tahliye operasyonunu yöneten THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, THY personeli, özel hava kargo şirketlerinin çalışanları ve bazı Türk yolcular yer aldı. Tahliye seferini icra eden toplam 167 yolcunun bulunduğu uçak, saat 16.20'de İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

    THY nin tahliye uçağı Kazakistan dan Türkiye ye geldi #1


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