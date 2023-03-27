THY'nin Tel Aviv seferleri İsrail'deki protestolar nedeniyle iptal edildi

İsrail’de on binlerce kişi, Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandırmayı amaçlayan reform paketini protesto ediyor.
Özellikle İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu’nun hükümetin yargı sisteminde yapmayı planladığı değişiklere karşı çıkan Savunma Bakanı Yoav Gallant’ı görevden almasıyla gerginlik daha da tırmandı.
Uluslararası havalimanında grev başladı
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog; iç savaş uyarısı yaparken, ülke genelinde grevler start verdi.
Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda başlatılan grev sonrası seferler durduruldu.
THY, seferleri iptal etti
Türk Hava Yolları da Tel Aviv seferlerini durdurdu.
THY'nin bugün yapılması planlanan TK-786 İstanbul-Tel Aviv, TK-787 Tel Aviv-İstanbul, TK -794 İstanbul-Tel Aviv, TK- 795 Tel Aviv-İstanbul, TK -7708 Sabiha Gökçen-Tel Aviv, TK- 7709 Tel Aviv- Sabiha Gökçen seferleri iptal edildi.
Öte yandan Hayfa ile Aşdod Limanları'nda da faaliyetler durduruldu.
Tabipler Birliği ve Yerel Yönetimler Federasyonu'nun genel greve katılacağı belirtiliyor.