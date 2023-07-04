THY'ye bir kez daha "En Sürdürülebilir Bayrak Taşıyıcı Hava Yolu" ödülüne sahip Sürdürülebilir çalışmalarıyla havacılık sektörüsünde başarısını dünyaya duyuran THY, World Finance dergisi tarafından bir kez daha "En Sürdürülebilir Bayrak Taşıyıcı Hava Yolu" aldı.

AA

Türk Hava Yolları rekor yolcu taşımasıyla gündeme geliyor...

Hayata geçirdiği sürdürülebilirlik odaklı faaliyetlerle havacılık sektörüne öncülük eden Türk Hava Yolları (THY), bu kapsamda her geçen gün yeni bir ödülün sahibi oluyor.

Bir diğer yandan da doğada karbon ayak izini azaltmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sürdürülebilir seyahat deneyimiyle ön planda

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, iklim krizi havacılık sektöründe büyük zorlukları beraberinde getirirken, şirket, hayata geçirdiği karbon dengeleme platformu CO2mission, Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) kullanımı, uçak içi sürdürülebilir ürünlerle uyguladığı atık yönetimi ve yolcularına sunduğu sürdürülebilir seyahat deneyimiyle ön planda yer alıyor.

Daha önce de aynı ödüle layık görüldü

Çalışmaları tüm dünyada dikkat çeken THY'ye son olarak uluslararası finans dünyası kuruluşlarından World Finance dergisi tarafından ödül aldı.

Bu özellikleriyle geçen yıl dünya finans ve iş çevrelerince önemli bir referans olarak kabul edilen World Finance dergisince verilen "En Sürdürülebilir Bayrak Taşıyıcı Hava Yolu" ödülünün sahibi olan THY, bu yıl da aynı ödüle layık görüldü.

"İlave hatlar eklendi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, şirketin stratejik hedefleri arasında 3 yıl içerisinde, dijitalleşme anlamında dünyanın ilk 3 hava yolundan biri olmanın yer aldığını belirterek, şöyle dedi:

Şirketimiz, '2050 Yılında Karbon Nötr Hava Yolu' olma taahhüdü doğrultusunda, iklim değişikliği ile mücadele planlarına dahil ettiği ve 2022 yılı itibarıyla başladığı Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı kullanımını 2023 yılında ilave hatlar ekleyerek yaygınlaştırmıştır.

57 bin 581 ton yakıt tasarrufu

THY, 2008'den bu yana karbon ayak izini azaltmak için 100'den fazla operasyonel optimizasyon projesi yürütürken, 2022'de 57 bin 581 ton yakıt tasarrufu sağlayarak 181 bin 379 ton sera gazı salınımının önüne geçti.