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    Tibor Pleiss'ın boyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şaşırttı

    Tibor Pleiss'ın boyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şaşırttı

    Avrupa’dan kupa ile dönen Anadolu Efes’in yıldız oyuncusu Tibor Pleiss, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan hediyesini aldı. Bu sırada yan yana gelen ikili arasındaki boy farkı, samimi bir sohbete dönüştü.
    • Haber Merkezi
    • 26.05.2022 - 12:36
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 12:54
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    EuroLeague’de temsilcimiz Anadolu Efes, İspanyol ekibi Real Madrid'i yendi; üst üste ikinci şampiyonluğa ulaştı.

    Büyük başarı Türkiye'yi sevince boğdu.

    Külliye’de samimi sohbet

    Anadolu Efes yönetimi, teknik kadrosu ve oyuncuları, iki kupayı da alarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.

    Samimi geçen sohbetin ardından sıra hediyelere geldi.

    Her birine saat hediye etti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a imzalı forma ve basketbol topu takdim edilirken, Anadolu Efes’in yıldızlarına da saat hediye edildi.

    Önce başkan ve teknik yönetimle fotoğraf çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, hediye saatleri de tek tek sporculara verdi.

    Tibor Pleiss ın boyu Cumhurbaşkanı Erdoğan ı şaşırttı #1

    Tibor Pleiss’ın boyuna şaştı, kaldı

    Bu takdim sırasında Anadolu Efes'in yıldızı Tibor Pleiss da hediyesini almak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına geldi.

    Pleiss, 2 metre 22 santimlik boyu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı şaşkına çevirdi.

    1.87'lik boyu ile dünyanın en uzun dördüncü lideri olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şaşkınlığı, kameralara yansıdı.

    Anadolu Efes'in yıldızı Tibor Pleiss'ın boyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şaşırttı VİDEO

    Tibor Pleiss ın boyu Cumhurbaşkanı Erdoğan ı şaşırttı #2

    Tibor Pleiss ın boyu Cumhurbaşkanı Erdoğan ı şaşırttı #3

    Tibor Pleiss ın boyu Cumhurbaşkanı Erdoğan ı şaşırttı #4

    Tibor Pleiss ın boyu Cumhurbaşkanı Erdoğan ı şaşırttı #5


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