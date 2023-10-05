Ticaret Bakanı Ömer Bolat otomobil piyasasında düşüş sinyali verdi Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sıfır otomobil fiyatlarında yüzde 15'e varan düşüşler olduğunu söyleyerek bu sayının yıl sonuna doğru yüzde 20'lere çıkacağını belirtti.

ensonhaber.com

Son iki aydır ikinci el otomobil piyasasında durgunluk hakim.

Bu durgunluk fiyatlara da iyiden iyiye yansımaya başladı.

Fiyatlarda yaklaşık yüzde 15 gerileme yaşanırken, bu rakamın yüzde 25’leri bulması öngörülüyor.

Bakan Bolat fiyat düşüşlerini değerlendirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, alınan kararla birlikte oto piyasasında büyük bir rahatlama sağlandığını belirtti.

"Yüzde 15'e varan düşüşler yaşandı"

Hem ikinci el satışlarda hem de sıfır araba satışlarında bolluk yaşandığını ve fiyatlarda yüzde 15'e varan düşüşler olduğunu ifade eden Bolat, bayilerin stoklardaki arabaları ortaya çıkardığını ve kampanyalara başladığını söyledi.

Yıl sonuna kadar sıfır araç satışlarında modellere ve markalara göre yüzde 10 ila 20 arasında indirim kampanyalarının başlayacağını belirten Bolat, bu durumun piyasaların düzelmesi için önemli olduğunu vurguladı.

"Rekabetle birlikte fiyat düşüşleri de beraberinde gelecek"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: