Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye, dünyanın en büyük 11'inci ekonomisi

İHA

Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) tarafından "Geleceğe Köprüler Kurmak: Barış, Teknoloji, Sürdürülebilirlik" ana temasıyla düzenlenen 15. Boğaziçi Zirvesi, ikinci gününde devam ediyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da düzenlenen Boğaziçi Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK 11'NCİ EKONOMİSİYİZ"

Bakan Bolat, dünyanın en büyük 11'inci ekonomisi olan Türkiye'nin, dünya ihracatındaki payının da 2020 yılından bu yana istikrarlı bir şekilde arttığını söyledi.

Bakan Bolat, 2024 yılının ilk 10 aylık döneminde ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artışla 216,4 milyar dolar olduğunu belirterek, "Türkiye'nin GSYİH'sı ilk kez 1 trilyon dolarlık referans ölçütü aşarak 2024'ün ilk yarısında 1,2 trilyon dolara ulaştı. Türkiye, IMF'ye göre dünyanın en büyük 11'inci ekonomisi arasında yer alıyor. 2023 yılı sonunda dünya mal ihracatındaki payımız yüzde 1,08, hizmet ihracatındaki payımız ise artan bir trendle yüzde 1,35 civarında bulunuyor. Hizmet ticaretinde hedefimizi 2028 yılına kadar yüzde 2'ye ulaşmak olarak belirledik" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE KÜRESEL EKONOMİNİN ÖNEMLİ BİR AKTÖRÜ"

Bakan Bolat, 85 milyonluk nüfusu, yaklaşık 1,2 trilyon dolarlık gayrisafi yurt içi hasılası (GSYİH) ve 600 milyar dolarlık dış ticaretiyle Türkiye'nin küresel ekonominin önemli bir aktörü olduğunu kaydetti.

"E-TİCARET TÜRKİYE'DE ORTALAMA EKONOMİK BÜYÜME ORANININ ÜZERİNDE BÜYÜYOR"

Bakan Bolat açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

E-ticaret, sınırları aşan ve dünyanın dört bir yanındaki ekonomileri birbirine bağlayan, uluslararası iş birliğini güçlendiren ve toplumların refahını artıran evrensel bir köprü haline geldi. Bunun etkilerini dünya genelinde net bir şekilde görebiliyoruz. 2019'dan bu yana yüzde 75 oranında büyüyen küresel e-ticaret hacmi, 2023 yılına kadar 5,8 trilyon dolar gibi tarihi bir büyüklüğe ulaştı. E-ticaret, Türkiye'de ortalama ekonomik büyüme oranının üzerinde büyüyor.

Yatırımlarda ise finansal taraftaki başarılar sayesinde daha da parlak bir tabloyla karşı karşıya olduklarının altını çizen Bakan Bolat, "Şu anda toplam 269,2 milyar dolarlık yatırıma sahip 83 binden fazla çok uluslu şirkete ev sahipliği yapıyoruz. Küresel doğrudan yabancı yatırımlardaki payımızı yüzde 1,5'e çıkarmayı hedefliyoruz. Müteahhitlik şirketlerimiz dünya çapında 522,2 milyar dolar değerinde 12 bin 317 proje üstlendi. 2002 yılında 10,7 milyar dolar olan İslam İş birliği Teşkilatı ülkeleriyle ticaret hacmimiz 2023 yılında 129,7 milyar dolara ulaştı" dedi.