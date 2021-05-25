Ticaret Bakanı Mehmet Muş, peynir ithalatı iddialarına cevap verdi

Bakan Muş, kamuoyunda yer alan iddialara "2020 yılında Venezuela'dan 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir" açıklamasıyla yanıt verdi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, son zamanlarda gündem olan Venezuela'dan peynir ithalatına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Mehmet Muş, 2020 yılında Venezuela'dan Türkiye'ye peynir ithalatı olmadığını belirtti.

"1 GRAM DAHİ PEYNİR İTHAL EDİLMEDİ"

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Muş, "Venezuela'dan peynir ithalatına dair basında yer alan bazı sorular var. Kamuoyunu kısa ve net şekilde bilgilendirelim; 2020 yılında Venezuela'dan Türkiye'ye 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir. 2021 yılında ise; bugüne kadar gerçekleşmiş peynir ithalatı bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.