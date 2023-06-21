Ticaret Bakanı Ömer Bolat: 2. el araç fiyatı sıfır fiyatını geçemeyecek Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yaptığı açıklamada internet ortamında satılan ikinci el araç fiyatının sıfır araç fiyatını geçmeyeceğini söyledi.

Otomotiv sektöründe yükselen fiyatlar, vatandaşını canını sıkıyor.

Sektöre el atılması ve özellikle ikinci el araçlarla ilgili düzenlemelerin yapılması isteniyordu.

Bu konuyla ilgili vatandaşlara müjde geldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ikinci el otomotiv piyasasına ilişkin düzenlemelerin olacağını söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bolat, fiyatların dengeleneceğini söyledi.

"İkinci el araç fiyatı, sıfırı geçemeyecek"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, internet ortamında satılan ikinci el araç fiyatının sıfır araç fiyatını geçemeyeceğini söyledi.

Bolat gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu konuya ilişkin tüm online satış siteleri ile de görüşüldü.

Etkisini görmeniz çok sürmeyecek. Temmuz-Ağustos gibi fiyatlarda dengelenmeyi göreceğiz. Baktık dengeye oturmuyor o zaman ilave tedbirler de alırız” ifadelerini kullandı.

Uygulama 6 ay uzatılmıştı

Ticaret Bakanlığı bugün otomotiv sektöründe '6 ay 6 bin kilometre' kısıtlamasına ilişkin düzenlemenin uygulama süresinin 6 ay süreyle uzatıldığını açıklamıştı.