Ticaret Bakanı Ömer Bolat sandık başında: İstanbul'da oyunu kullandı Ticaret Bakanı Ömer Bolat, eşi ile birlikte geldiği Bahçelievler'de bulunan Koza İlkokulu'nda oyunu kullandı. Bolat, yaptığı konuşmada depremlere hazırlığın gerçekleştirileceği bir sürecin başlamasını diledi.

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AA

Yurt genelinde seçim heyecanı devam ediyor.

Saat 17.00'ye kadar devam edecek olan seçimde siyasi isimlerde tek tek gelerek oylarını kullanıyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Bahçelievler'de kullandı.

Eşi ile birlikte oyunu kullandı

Ömer Bolat, eşi Suna Bolat geldiği Koza İlkokulu'nda kayıtlı olduğu 1073 numaralı sandıkta oy kullandı.

Bolat, oyunu kullandıktan sonra vatandaşlarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

Basın mensuplarına seçim mesajı veren Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Halkımızın aziz oylarıyla seçileceği bir seçim gerçekleştiriliyor"

Oyunu kullandıktan sonra bir açıklama yapan Bolat, "31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin tüm ülkemize, halkımıza hayırlı uğurlu olmasını CenabıAllah'tan niyaz ediyorum. Şehirlerimizi, ilçelerimizi, beldelerimizi yönetecek başkanlar ve belediye meclis üyelerinin halkımızın aziz oylarıyla seçileceği bir seçim gerçekleştiriliyor.'' dedi.

"Depremlere hazırlığın gerçekleştirileceği bir sürecin başlamasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum"

3-4 ayı bulan aday adaylıkları, kampanyalarla dolu zorlu süreçten sonra bugünün artık milli iradenin tecelli edeceği bir gün olduğunu belirten Bolat, "Cumhur İttifakı olarak büyükşehir belediye başkan adaylarımızın, ilçe belediye başkan adaylarımızın, il belediye başkan adaylarımızın kazanacağı ve ülkemiz için yeniden hızlı bir çalışma, proje, yenileme, modernleşme, kentsel dönüşüm ve depremlere hazırlığın gerçekleştirileceği bir sürecin başlamasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum." diye konuştu.

"Çevre ve şehirciliğin en ileri düzeyde olacağı bir dönemin başlamasını ümit ediyoruz"

Çok çalıştıklarını ve takdirin yüce millete ait olduğunu vurgulayan Bolat, "İnşallah sonuç da memleketimiz, milletimiz için hayırlı olur. Merkezi hükümetle birlikte ilçelerde, illerde, büyük şehirlerde büyük bir kalkınma, yenileşme, modernleşme ve çevre ve şehirciliğin en ileri düzeyde olacağı bir dönemin başlamasını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)