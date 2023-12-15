Ticaret Bakanı rakam verdi! Emlak ve otomobil piyasasında fiyatlar yüzde 25 düştü TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığının 2024 bütçe görüşmelerinde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yaptıkları denetimler ve düzenlemeler çerçevesinde emlak piyasası, otomotiv ve kiralarda yüzde 20-25 düşüş sağladıklarını söyledi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Son dönemde artan otomobil ve konut fırsatçılığına karşı yeni formüller üretilmeye başlandı.

Konuyla ilgili harekete geçen Ticaret Bakanlığı, otomotiv ve emlak piyasasında artan fahiş fiyatla ilgili sıkı mücadeleye girişti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının 2024 bütçesi üzerinde konuştu.

"Emlak ve otomotiv sektöründe yüzde 25 düşüş sağladık"

Çeşitli sektörlerde pandemi dönemi ve deprem sonrası dönemde yaşanan fahiş fiyat artışları ve stokçulukla mücadele etmek için birçok düzenlemeyi yürürlüğe koyduklarını anlatan Bolat, "Bu kapsamda otomotiv, emlak ve diğer alanlarda yaptığımız denetimler sonucu toplamda 1,2 milyar TL idari para cezası uyguladık" dedi.

Bakan Bolat yaptıkları denetimler ve düzenlemeler çerçevesinde emlak piyasası, otomotiv ve kiralarda yüzde 20-25 düşüş sağladıklarını anlattı.

"İlan sitelerindeki fiyat belirleme manipülasyonlarını ağır cezalarla engellemeyi başardık"

Hükmetin enflasyonla mücadeleyi sürdürdüğünü aktaran Bolat, fahiş fiyat ve stokçuluk uygulamalarına karşı denetimlerin devam ettiğini belirterek şunları kaydetti:

Bakanlık olarak iç ticarette otomotiv, emlak, stokçuluk, fahiş fiyat gibi alanlarda toplamda 536 milyon liralık ceza kesmek zorunda kaldık. Bunun yanında da Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünün çabalarıyla tüketicilerin taraf olduğu sözleşmeler, reklam ve haksız ticari uygulamaları, piyasa gözetimi, ürün güvenliği denetimleri, marketlerdeki fiyat etiketi ve fahiş fiyat denetimleri sonucunda da 662 milyon liralık ceza uygulamasına gidildi. Yüz binlerce firma denetlendi. Halkın, tüketicinin menfaatlerinin korunması noktasında gereken her şey yapıldı. Otomotiv, emlak ve diğer sektörlerde çıkardığımız yönetmeliklerle spekülatif ve manipülatif fiyat artırma çabalarını yasakladık ve sıkı bir denetime aldık. İlan sitelerindeki fiyat belirleme manipülasyonlarını ağır cezalarla engellemeyi başardık. Otomotivde birinci ve ikinci el piyasasında, emlak piyasasında, kiralarda bugün yüzde 20-25 civarında bir düşüş kaydedilmiştir. Denetimlerimize devam edeceğiz.

Bakan Bolat ihracat hedefini açıkladı

İhracat rakamları üzerine konuşan Bakan Bolat, bu yılın 257 milyar dolarlık bir ihracatla kapatılacağını belirtti.

Bakan Bolat, "Orta Vadeli Program hedefleri kapsamında ihracatımızı 2024 yılında 267 milyar dolara, 2026 yılında ise 302 milyar dolara çıkartacağız" dedi.

1500 kadrolu memur alınacak

Bakan Bolat, denetimlerde görev almak üzere 81 ilin tamamında görev yapmak üzere 1.500 kadrolu memurun ÖSYM kanalıyla alım sürecini başlattıklarını açıkladı.

22 milyar liralık uyuşturucu ve kaçak eşya yakalandı

Bakan Bolat, 13 Aralık itibarı ile Gümrük Muhafaza birimlerince 4,7 Milyar TL değerinde 11 tonu aşan uyuşturucu madde, 17,2 Milyar TL değerinde ticari eşya olmak üzere toplam 21,9 milyar TL değerinde yakalama gerçekleştirildiğini bildirdi.

"Türkiye olarak Filistin'in haklı davasına desteğe devam edeceğiz"

Bakan Bolat, İsrail'in Filistin kuşatmasının akabinde mevcut ticaretin devlet şirketleri değil özel şirketler aracılığıyla yapıldığını ifade ederek şunları kaydetti: