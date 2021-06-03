Ticaret Bakanlığı 250 personel alımı 2021: Ticaret Bakanlığı personel alımı tercihi nasıl yapılır?

Ticaret Bakanlığına sözleşmeli büro personeli alımı tercihlerinde son güne girildi. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar Ticaret Bakanlığı personel alımı tercihi nasıl yapılır? sorusuna yanıt arıyor.

Ticaret Bakanlığı, ihtiyaç duyulan yerlerde çalıştırmak üzere ön lisans mezunu 97, lisans mezunu 153 kişi toplamda 250 Sözleşmeli Büro Personeli alacak.

Tercih sürecinde son güne girilmesiyle birlikte Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru ekranı yoğun ilgi gören konular arasında yerini aldı.

Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, Ticaret Bakanlığı personel alımı tercihi nasıl yapılır? sorusuna yanıt arıyor.

Peki, Ticaret Bakanlığı personel alımı tercihi nasıl yapılır? İşte detaylar...

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 06.09.2020 - 25.10.2020 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre, Ticaret Bakanlığı merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında ihtiyaç duyulan yerlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre, toplam 250 Sözleşmeli Büro Personeli merkezi yerleştirme ile alınacak.

Adaylar tercihlerini 27 Mayıs - 03 Haziran 2021 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM'ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 3 Haziran 2021 tarihinde 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2021/6 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELER?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1 (*), 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerindeki,

6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esasların EK-1 inci maddesindeki, şartları taşımaları gerekmektedir.

Ticaret Bakanlığına yerleştirilen adaylar hakkında, 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri doğrultusunda Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması yaptırılacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar, göreve başlatılmayacaktır.

Başvurma genel ve özel şartlarına ve yerleştirildiği pozisyonun niteliklerine sahip olmayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde getirmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, bu kılavuzda yer alan pozisyonların karşısındaki başvuru şartları bölümünde aranılan şartları taşımaları gerekmektedir. Bu şartlarla birlikte unvan itibariyle aşağıdaki şartların taşınması gerektiğinden, sözleşme yapılacak pozisyonlarla ilgili aşağıdaki bölümün çok dikkatli incelenmesi gerekmektedir. Bu şartları taşımayanların atamaları mümkün bulunmamaktadır.

Sözleşmeli olarak istihdam edileceklerde aranacak genel şartlara ilave olarak sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların;

Sağlık bakımından büro personeli olarak çalışmasına engel hali bulunmaması,

KPSS'ye girmiş ve 2020-KPSS sonuçlarına göre lisans mezunları için KPSSP-3, ön lisans mezunları için KPSSP-93 puanı almış olması,

Sözleşmeli olarak istihdam edilecek büro personeli pozisyonunun karşısında yer alan bölümlerden mezun olması gerekmektedir.

ÖDEME İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar, tercihlerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı /banka kartı ile yerleştirme ücretini (25,00 TL) yatıracaklardır.

Yerleştirme ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 4 Haziran 2021 tarihinde mesai saati bitiminde; ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için 4 Haziran 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Bu süre içinde yerleştirme ücretini yatırmayan adayların bu yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak, sistemden silinecek, bu tercihler yerleştirme işlemine alınmayacaktır. Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir.