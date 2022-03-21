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    Ticaret Bakanlığı, 524 sözleşmeli personel alımı yapacak

    Çeşitli kadrolarda istihdam etmek üzere sözleşmeli personel alacağını açıklayan Ticaret Bakanlığı, 524 başvuruyu kabul edecek.
    • Haber Merkezi
    • 21.03.2022 - 16:13
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    Ticaret Bakanlığı, 524 sözleşmeli personel alımı yapacak

    Ticaret Bakanlığı, yeni sözleşmeli personel alımına yönelik ilan çıkardı.

    Muayene Memuru, Gümrük Muhafaza Memuru ve Büro Personeli kadrolarında istihdam edilmek üzere toplam 524 Sözleşmeli Personel alımı yapılacağı duyuruldu.

    YENİ PERSONEL ALIMI İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

    Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; belirtilen şartları taşıyan adaylar, 15 - 22 Mart 2022 tarihleri arasında Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvurularını gerçekleştirecek.

    Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

    BAKANLIĞIN İLANI

    Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

    "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara" göre çalıştırılmak üzere, açıktan atama suretiyle aşağıda belirtilen pozisyon sayısı kadar;

    1. Sözlü Sınav ile Muayene Memuru,

    2. Uygulamalı (Fiziki Yeterlilik) ve Sözlü Sınav ile Gümrük Muhafaza Memuru,

    3. KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle Büro Personeli alınacaktır.

    Adaylar söz konusu pozisyonlardan yalnızca birine başvurabilir."

    Ticaret Bakanlığı, 524 sözleşmeli personel alımı yapacak #1


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