Ticaret Bakanlığı açıkladı! Gümrükte 508 milyon lira değerindeki geçişe izin verilmedi Gümrük muhafaza ekiplerince 8 ilde yapılan denetimler kapsamında yaklaşık 508 milyon lira değerinde çeşitli ürün, eşya ve araç ele geçirildiği açıklandı.

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DHA

Ticaret Bakanlığı’na bağlı ekipler gümrüklerde göz açtırmıyor.

Son olarak gümrükte bir hareketlilik daha yaşandı.

Tekirdağ’da önlenen kamu zararı ile birlikte 158 milyon liralık operasyon gerçekleştirildi.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Tütün Özel Ekibi ile Tekirdağ Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli, tütün ve tütün mamulleri üretim ve dağıtımı yapan firmalara yönelik denetimlerde bulundu.

Ele geçirilenler

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yapılan denetimlerde bir depoda 3 bin 200 içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron, 5 milyon 85 bin 400 sahte bandrollü makaron ve 2 bin 445 kilogram sahte bandrollü kıyılmış tütün ile 480 bin lira ele geçirildi.

Malkara ilçesinde faaliyet gösteren iş yerinde yapılan denetim kapsamında, merdiven altı sigara üretiminde kullanılan makine, 348 bin 800 makaron, 58 bin 840 sigara, 46 kilogram tütün ele geçirildi.

1 tutuklama

Şüpheliler hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili 1 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Malkara'da makaron üzerine üretim yapan bir fabrikada yapılan incelemelerde ilgili fabrikanın ham madde alış, satış ve kullanım değerleri incelenmesi sonucu uyumsuzluk tespit edildi.

150 milyonluk kamu zararı

Kayıt dışı üretim dolayısıyla 150 milyon lira kamu zararı ortaya çıkarıldı.

Firmanın ham madde alış satış ve üretimleri incelenmek üzere Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün Alkol Daire Başkanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirimde bulunuldu.

3 ilde de harekete geçildi

Mersin, Kocaeli ve Ankara'da gerçekleştirilen çalışmalarda da yaklaşık 328 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi.

Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen istihbarat çalışmaları neticesinde, içerisinde PVC ham maddesi bulunduğu beyan edilen şüpheli bir konteyner takibe alındı. Konteynerin araç üzerinden indirildiği, aynı araca aynı numarayı taşıyan başka bir konteynerin yüklendiği görüldü.

Soruşturma başlatıldı

Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından suçüstü yakalanan araç durduruldu.

Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, koliler içerisinde, 322 bin güneş gözlüğü, 62 bin 200 dereceli gözlük, 15 bin güneş gözlüğü camı, 1400 oyuncak, 2 bin 350 şarjlı çocuk diş fırçası, 21 bin 950 tuşlu cep telefonu tespit edildi.

Kaçak eşyaya el konulurken şüpheliler hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Detaylı arama yapıldı

Kocaeli'de elektronik kontrol sistemleriyle yapılan kontroller sonucu bir konteyner şüpheli değerlendirildi. Konteyner, Gümrük Muhafaza ekiplerince X-Ray tarama sistemine sevk edildi. Şüpheli yoğunluk gözlenmesi sonucu konteynerde detaylı arama yapıldı.

Arama sırasında beyan harici olduğu belirlenen; 9 bin 413 hoparlör, 4 bin 550 manyetik akıllı şarj cihazı, 128 bin kablolu kulaklık, 5 bin AUX kablo,11 bin 960 UXB kablo, 2 bin telefon tutucu, 1500 mikrofon,13 bin 980 kamera koruyucu cam, 218 bin 320 karton kutu, 2 bin 390 MP3 oynatıcı olmak üzere toplam 497 bin 547 beyan harici kaçak eşya ele geçirildi.

7 lüks araca el konuldu

Gümrük Muhafaza birimlerince Artvin, Denizli, Trabzon ve Şırnak'ta yürütülen risk analizi çalışmaları ve yapılan kontroller neticesinde, şüpheli görülen kişi ve taşıtlara ilişkin bakanlık sistemlerinden sorgulamalar gerçekleştirildi.

Turistik kolaylıklar kapsamında, geçici olarak Türkiye'ye getirilen lüks otomobillerin yurt içinde bırakıldığı, ilgili kişilerin ise taahhütname vermeksizin araçsız yurt dışına çıkış yaptığı saptandı.

Geçici ithalat rejimini suistimal etmek suretiyle Türkiye'ye getirilen ve yurt içinde usulsüz bir şekilde kullanılan yaklaşık 22 milyon lira değerinde toplam 7 otomobil ele geçirildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)