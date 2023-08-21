Ticaret Bakanlığı açıkladı! İpsala Gümrük Kapısı açıldı Yunanistan'daki yangınlar nedeniyle geçici olarak faaliyeti durdurulan İpsala Gümrük Kapısı ve Yunanistan tarafında bulunan Kipi Gümrük Kapısı yeniden hizmet vermeye başladı.

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Türkiye sınırına yakın bölgede alevler yükseliyor.

Yunanistan'ın Dedeağaç ilinde geçtiğimiz gün başlayan yangın, büyüyerek devam ediyor.

Yerleşim yerlerine sıçrayan alevler, bölgede paniğe yol açtı.

Ekipler havadan ve karadan müdahalelerini sürdürürken, yetkililer de harekete geçti.

Sınır kapılarında hareketlilik

Edirne Valiliği de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yangınlar nedeniyle İpsala Sınır Kapısı ile bağlantılı Yunanistan tarafındaki tüm yolların trafiğe kapatıldığını belirtti.

İpsala’dan çıkışların ise ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Çıkış yapmak isteyen yolcularımızın mağduriyet yaşamaması için Kapıkule Sınır Kapısı ile diğer sınır kapılarını tercih etmesi önem arz etmektedir.” denildi.

Bunun üzerine Kapıkule’de büyük bir yoğunluk oluştu.

"İpsala Gümrük Kapısı faaliyete geçti"

Ardından Ticaret Bakanlığı’ndan beklenen açıklama geldi.

Bakanlık, şu ifadelere yer verdi:

"Yunanistan Dedeağaç'ta çıkan yangın sebebiyle geçici olarak faaliyetleri durdurulan İpsala Gümrük Kapısı ve Yunanistan tarafında bulunan Kipi Gümrük Kapısı yeniden hizmet vermeye başlamıştır."