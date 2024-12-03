Ticaret Bakanlığı, asgari ücret zammı öncesi fahiş fiyat denetimlerini artırdı

Haber Merkezi

Asgari ücrete henüz zam gelmeden bazı fırsatçılar fiyatları değiştirme derdine düştü.

Hal böyle olunca Ticaret Bakanlığı ekipleri de harekete geçti.

Bu duruma karşı Ticaret Bakanlığı’ndan sert bir uyarı geldi.

Bakanlık, asgari ücrette beklenen artışı gerekçe göstererek, maliyet artışlarını dikkate almadan fiyatlarını yükselten firmalara karşı kanuni işlem yapılacağını duyurdu.

BAKANLIK, ASGARİ ÜCRET ZAMMI ÖNCESİ FAHİŞ FİYATLA İLGİLİ UYARDI

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, asgari ücret artışını fırsat bilerek fahiş fiyat uygulayan firmalar hakkında denetimlerin artırılacağı vurgulandı.

Bakanlık, maliyet içindeki asgari ücret payını dikkate almadan, beklenen artış oranını birebir fiyatlarına yansıtan işletmelere karşı cezai işlemler uygulanacağını belirtti.

Bakanlığın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın beslenme, sağlıklı yaşama, barınma ve korunma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayan zorunlu mal ve hizmet sektörlerinde, hem vatandaşlarımızın fahiş fiyat artışları sonucunda mağdur olmasını engellemek, hem de piyasada adil ve şeffaf bir ticaret düzenini tesis etmek amacıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda, temel gıda maddesi olan su ve yumurta sektörlerinde yaygın dağıtım ağına sahip üretici firmalar ile bahse konu ürünlerin nihai tüketiciye ulaşımına aracılık eden dağıtıcı/perakendeci firmalar nezdinde ticaret müfettişleri tarafından 19-20 Kasım 2024 tarihlerinde eş zamanlı olarak yerinde denetimler ve incelemeler yapılmıştır. Denetim ve incelemelerin sonucunda alınacak kararlar ve uygulanacak idari ve mali cezalar kamuoyumuz ile hemen paylaşılacaktır.

'FİYAT UYGULAMAYA KALKAN SATICILARA KARŞI CEZALAR TEREDDÜTSÜZ VERİLECEK'

Ayrıca, vatandaşlarımızın yaşam standartlarını etkileyen başta kırmızı et ve beyaz et sektörü olmak üzere tüm sektörlerde fiyat hareketleri ve piyasalardaki anlık reaksiyonlar yakından takip edilmektedir. Henüz asgari ücrette bir artış yaşanmamış olmasına rağmen, bazı fırsatçıların bu durumu öne sürerek fiyatları haksız şekilde artırma girişimleri de Ticaret Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir. Bu kapsamda, özellikle temel gıda ürünlerinde spekülatif fiyatlandırmalarla ilgili gelen şikâyetler doğrultusunda, başta ulusal, yerel ve zincir marketler olmak üzere halkımızın vazgeçilmez ihtiyaçlarının satıldığı tüm noktalardaki fiyat artışları titizlikle denetlenmektedir. Asgari ücreti belirleme komisyonu daha henüz toplanmamışken ve Aralık ayı sonuna kadar belirlenmesi beklenen 2025 yılı asgari ücret rakamı 31 Ocak 2025 tarihinde çalışanlara ödenecek olduğu halde, asgari ücretteki artış ihtimalini şimdiden fiyatlamaya çalışan ve maliyet içindeki payını dikkate almadan, haksız bir şekilde asgari ücret artış oranının aynısını direkt fiyat artış oranına dönüştürüp fahiş fiyat uygulamaya kalkan satıcılara gereken kanuni denetimler ve cezai uygulamalar hiç tereddütsüz yapılacaktır.

FAHİŞ FİYAT OLUŞUMUNU GÖSTEREN İŞARETLER OLURSA DİĞER SEKTÖRLER DE DENETLENECEK