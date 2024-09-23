Ticaret Bakanlığı, buğday karşılığı SİHA satışı iddialarını yalanladı Ticaret Bakanlığı, Ukrayna’dan İHA/SİHA karşılığında buğday ithalatı yapıldığı iddialarını sosyal medya hesabı üzerinden 'Tümüyle yalandır' sözleriyle reddetti.

Haber Merkezi

Ticaret Bakanlığı, Ukrayna’dan İHA/SİHA karşılığında buğday ithalatı yapıldığı ve Türk buğdayının toprağa gömüldüğü iddiaları üzerine harekete geçti.

Bakanlık, buğday karşılığı SİHA satışı iddialarına yönelik sosyal medya üzerinden açıklama metni paylaştı.

"İDDİALAR TAMAMEN YALANDIR"

İddiaların tümünü yalanlayan Ticaret Bakanlığı, söz konusu iddiaların, Türkiye'nin savunma sanayiinde yakaladığı ihracat başarısını gölgelemeye yönelik bir kasıtlı bir girişim olduğunu belirtti.

"DMM AÇIKLAMASINDA BU YALAN NET BİR BİÇİMDE ORTAYA KONULMUŞTUR"

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Ülkemize buğday ithalatında halihazırda çiftçilerimizi korumak amacıyla yüzde 130 oranında gümrük vergisi uygulanmaktadır. Diğer taraftan, Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki buğday ithalatı da yerli buğday üretimimiz göz önünde bulundurularak 21 Haziran-15 Ekim 2024 tarihleri arasında durdurulmuştur. Ülkemiz ve Ukrayna arasında iddia olunan haliyle bir ticaretin gerçekleşmediği, kamuoyuna açık olan ikili dış ticaret verileri ile de sabittir. Ayrıca, üreticilerimizden temin edilen buğdayın toprağa gömüldüğüne ilişkin olarak T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin 20 Eylül 2024 tarihinde yapmış olduğu açıklama ile bu yalan ayrıca net bir biçimde ortaya konulmuştur.

"EKONOMİMİZE SET ÇEKMEK AMAÇLANMAKTADIR"

Söz konusu iddiaların bu kez ülkemizce Ukrayna'ya gerçekleştirilen İHA ve SİHA ihracatı ile ilişkilendirilerek gündeme getirilmesinin ülkemizin savunma sanayinde yakaladığı ihracatı gölgelemeye yönelik kasıtlı bir girişim olduğu açıkça görülmektedir.

Bu tür yalan iddialar, uyum içerisinde ilerleyen. dış ticaret ve tarım politikalarımız üzerinden emin adımlarla yürüyen ülkemiz ekonomisine set çekmeyi amaçlamaktadır.

NE OLMUŞTU

Gazeteci Fatih Altaylı katıldığı bir programda, Türkiye'nin İHA-SİHA karşılığında buğday ithalatı yaptığını iddia etmişti.

Fatih Altaylı, şu ifadeleri kullanmıştı:

Turhan Çömez’in 100 bin tonluk ve değeri 25 milyon dolar buğdayın TMO tarafından toprağın altına gömüldüğü konusu araştırılmalı. Turhan Çömez diyor ki, ‘Bu kadar buğdayın toprak altına gömülmesinin sebebi şu; Türkiye Ukrayna’dan ihtiyacının iki katı buğday aldı. Bunun sebebi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın, BAYKAR şirketinin Ukrayna’ya satmış olduğu drone'ların ödemesi buğday ile yapıldı’ diyor. Bu araştırılmalı. Bu, Sayıştay raporu ortaya çıkar.