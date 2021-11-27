Züccaciyelerin organizasyonunda dansöz oynatıldı

Züccaciyeler Derneği tarafından Antalya'da düzenlenen zirvede masalarda dansözlerin oynatılması tartışmalara neden oldu. Ticaret Bakanlığı da konuyla ilgili açıklama yaptı.

Züccaciyeler Derneği, Antalya'da lüks bir otelde 8. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Üretici-Marka Buluşmaları düzenledi.

DANSÖZLÜ ETKİNLİK

96 firmadan birçok temsilcinin katıldığı organizasyonda ortaya çıkan görüntüler tartışmaların fitilini ateşledi.

Öyle ki; Ticaret Bakanlığı tarafından desteklendiği iddia edilen organizasyonda masalarda dansözler oynuyordu.

Organizasyona katılan firma temsilcileri kadehlerini kaldırıp dansözü izleyerek doyasıya eğlendi.

TİCARET BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, organizasyona destek verilmediği ve logonun bilgilerinin dışında kullanıldığı ifade edildi.

İşte Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

"Bugün sosyal medyada ve bazı basın-yayın organlarında sektörel bir derneğin yemek organizasyonuyla ilgili bazı görüntüler yer almış ve bu görüntüler Bakanlığımızla ilişkilendirilmeye çalışılmıştır.

Bahsi geçen yemek organizasyonu ve ortaya çıkan görüntünün Bakanlığımız tarafından desteklenmesi kesinlikle söz konusu değildir.

Ticaret Bakanlığı'nın “yemek organizasyonu ve eğlence” gibi bir desteği bulunmamaktadır. Adı geçen derneğin kendi inisiyatifi ile düzenlediği anlaşılan, Bakanlığımızla ve Bakanlığımızın verdiği desteklerle hiçbir ilgisi bulunmayan söz konusu etkinliğinde ortaya çıkan görüntünün Ticaret Bakanlığıyla ilişkilendirilmesinin maksatlı olduğu değerlendirilmektedir.

Bununla birlikte; Bakanlığımızın onayı ve bilgisi dışında Bakanlık logosunu kullananlar hakkında da gerekli idari incelemeler başlatılacaktır."

Bakanlık destekli organizasyonda dansöz oynattılar VİDEO