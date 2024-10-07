Ticaret Bakanlığı: Ekmekte haksız fiyat artışına izin verilmeyecek Fırıncıların bazı ilçelerde ekmeğin fiyatını artırdıkları iddiası üzerine Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, ekmekte haksız fiyat artışına izin verilmeyeceğini belirterek 1 milyon TL'ye kadar idari para cezası uygulanacağını aktardı.

Haber Merkezi

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, un fiyatlarındaki artıştan dolayı ekmeğe zam gelmesi talebinde bulunmuştu.

Ayrıca Çetin, bazı üyelerinin ekmeği 250 gram yapıp 12,5 liraya satmaya başladığını söylemiş ve zam gelmezse kontrolsüz bir fiyat artışı olabileceğine yönelik uyarıda bulunmuştu.

EKMEKTE HAKSIZ FİYAT ARTIŞINA İZİN VERİLMEYECEK

Bazı fırınların resmi olarak açıklanan 10 lira yerine ekmeği 12,5 liraya satmaya başladığı iddiasının ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

Ticaret Bakanlığı, ekmekte haksız fiyat artışına izin verilmeyeceğini duyurdu.

Bakanlık, şikayet alındığı takdirde denetimler Bakanlık tarafından yapılacağını duyurdu. Bakanlık, fahiş fiyat tespiti durumunda, idari para cezası uygulanacağını aktardı.

PARA CEZASI UYGULANACAK: 100 BİN TL'DEN BAŞLAYACAK

81 ilde yapılan denetimler sonucunda, fahiş fiyat uygulayanlara 100 bin TL'den 1 milyon TL'ye varan tutarlarda idari para cezaları uygulanacağı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Halkımızın temel gıdası olan ekmek konusunda herhangi bir haksız kazanç veya fırsatçılığa müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizmek isteriz." ifadelerine yer verildi.

"EKMEKLERİN FİYAT TARİFELERİ, TİCARET VE ESNAF ODALARI TARAFINDAN YÜRÜRLÜĞE KONULMAKTA"

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Vatandaşlarımızın temel gıda maddesi olan ekmeğin fiyatı üzerinde yapılacak spekülatif fiyat hareketleri toplumun genel refahını doğrudan etkilemektedir. Bu bağlamda, piyasaya arz edilen ekmeklerin fiyat tarifeleri, Ticaret Odaları ve Esnaf Odaları tarafından yürürlüğe konulmaktadır. Fiyat tarifeleri, ekmeğin azami satış fiyatı üzerinden belirlenmekte olup, belirlenen bu tarifelerin üzerinde yapılan fiyatlandırmalar konusunda şikayetler alındığı zaman gerekli denetlemeler Ticaret Bakanlığı denetleme ekipleri tarafından hemen yapılmaktadır.

"HAKSIZ KAZANÇ VEYA FIRSATÇILIĞA MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK"

Fahiş fiyat uygulamaları olarak tespit edilen denetim sonuçları, Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından "Haksız Fiyat Artışı" olarak değerlendirilmekte ve gerekli idari para cezaları uygulamaya konulmaktadır. Bu çerçevede, İstanbul başta olmak üzere 81 ilimizde ekmek fiyat tarifesini aşan uygulamalar neticesinde, ekmek satışını yapan işyerlerine 100 bin TL'den 1 milyon TL'ye varan tutarlarda idari para cezaları uygulanmaktadır. Bu doğrultuda, halkımızın temel gıdası olan ekmek konusunda herhangi bir haksız kazanç veya fırsatçılığa müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizmek isteriz. Ticaret Bakanlığı olarak, çalışmalarımızı titizlikle yürütmekte ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için her türlü tedbiri almaktayız."