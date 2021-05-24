Ticaret Bakanlığı: Esnafa hibe başvuruları yarın başlıyor

Yarın başlayacak olan hibe desteği başvurularının kimlik numarasına göre yapılacağı açıklandı.

Ticaret Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle ticari faaliyetlerinde aksama yaşayan esnaf ve sanatkarlara verilecek hibe desteği başvuruları ile ilgili açıklama yaptı.

23 HAZİRAN'DA SONA ERECEK

Bakanlık, e-Devlet üzerinden yapılacak başvuruların, 25 Mayıs'ta başlayacağını ve 23 Haziran günü saat 23.59'a kadar devam edeceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada,"Hibe desteğinden 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler kazançlarına esas faaliyet konuları üzerinden yararlanabilecektir. Söz konusu desteğe sadece 17 Mayıs 2021 tarihindeki vergi kayıtları esas alınarak belirlenen ve destek şartlarını taşıyan vatandaşlarımızın başvurusu kabul edilecektir." denildi.

TC NUMARASINA GÖRE BAŞVURU

Başvuruların, yaşanabilecek yoğunluğun hizmete erişime engel olmasını önlemek için, TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağı belirtildi.

Buna göre;