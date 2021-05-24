- Haberler
- Gündem Haberleri
- Ticaret Bakanlığı: Esnafa hibe başvuruları yarın başlıyor
Ticaret Bakanlığı: Esnafa hibe başvuruları yarın başlıyor
- DHA
- 24.05.2021 - 15:57
- Güncelleme : 24.05.2021 - 16:07
Ticaret Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle ticari faaliyetlerinde aksama yaşayan esnaf ve sanatkarlara verilecek hibe desteği başvuruları ile ilgili açıklama yaptı.
23 HAZİRAN'DA SONA ERECEK
Bakanlık, e-Devlet üzerinden yapılacak başvuruların, 25 Mayıs'ta başlayacağını ve 23 Haziran günü saat 23.59'a kadar devam edeceğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada,"Hibe desteğinden 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler kazançlarına esas faaliyet konuları üzerinden yararlanabilecektir. Söz konusu desteğe sadece 17 Mayıs 2021 tarihindeki vergi kayıtları esas alınarak belirlenen ve destek şartlarını taşıyan vatandaşlarımızın başvurusu kabul edilecektir." denildi.
TC NUMARASINA GÖRE BAŞVURU
Başvuruların, yaşanabilecek yoğunluğun hizmete erişime engel olmasını önlemek için, TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağı belirtildi.
Buna göre;
- TC kimlik numarasının son hanesi '0' olan vatandaşlar 25 Mayıs 2021 Salı,
- '2' olan vatandaşlar 26 Mayıs 2021 Çarşamba,
- '4' olan vatandaşlar 27 Mayıs 2021 Perşembe,
- '6' olan vatandaşlar 28 Mayıs 2021 Cuma,
- '8' olan vatandaşlar 29 Mayıs 2021,
- Cumartesi günü, 30 Mayıs - 23 Haziran 2021 tarihleri arasında tüm vatandaşlar başvurabilecektir.