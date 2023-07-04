Ticaret Bakanlığı gümrük kapılarından 1 milyon 126 bin 761 yolcu geçtiğini açıkladı Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı'nın 9 günlük tatilinde gümrük kapılarından toplam 1 milyon 126 bin 761 yolcu geçişi sağlandı.

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Kurban Bayramı'nda Türkiye ziyaretçi akınına uğradı...

Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar farklı kentlerde sevdikleriyle bir araya geldi.

Deniz tatili planlayan vatandaşlar ise Ege ve Akdeniz'de yoğunluk oluşturdu.

Bir diğer yandan ise yabancı uyruklu ve gurbetçi vatandaşlar da Türkiye'ye akın akın geldi.

Gümrük kapılarında uzun kuyruklar oluştu.

Yaşadıkları ülkede okulların tatil olmasını bilen gurbetçiler ve yabancı uyruklu vatandaşlar ülkede yoğunluk oluşturdu.

"1 milyon 126 bin 761 yolcu giriş çıkışı olmuştur"

Ticaret Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, gümrük kapılarından toplam 1 milyon 126 bin 761 yolcu geçişinin sağlandığı açıklandı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: