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Ticaret Bakanlığı harekete geçti! 15 kaçak lüks araca el konuldu

Ticaret Bakanlığı harekete geçti! 15 kaçak lüks araca el konuldu Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, yasalara aykırı olarak ülke içinde kullanıma sunulan yabancı plakalı lüks araçları mercek altına aldı. Kaçak yollarla yurda getirilen ve el konulan lüks araçların toplam 187 milyon lira değerinde olduğu belirlendi.