Türkiye'ye getirilen ve verilen süre içinde yurt dışına çıkarılmayarak usulsüz kullanılan yabancı plakalı lüks araçlar takibe alındı.
Gelen ihbarlar ve istihbarat bilgileri, önceki denetimlerin sonuçları ve bakanlık veri tabanları titizlikle incelendi.
Lüks araçlar incelemeye alındı
Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti.
Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, geçici ithalat kapsamında getirilmek istenen lüks araçlar mercek altına alındı.
15 kaçak lüks araca el konuldu
Çalışmalarda, Türkiye'ye yabancı plakalı araç getirme hakkı bulunmayan kişilerin, kaçak yollardan lüks araçları yurda sokmaya çalıştığı ortaya çıkarıldı.
Operasyon başlatan ekipler İstanbul, Ankara, Edirne, Bursa ve Isparta illerinde oldukları belirlenen toplam 15 adet kaçak lüks otomobile el koydu.
Piyasa değerleri 187 milyon TL
Lüks araçların güncel piyasa değerinin toplam 187 milyon TL olduğu anlaşıldı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili 38 şüpheli hakkında soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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