Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Fahiş fiyata ceza yağdı

DHA

Asgari ücret zammı belli oldu.

Ancak daha zam belli olmadan, ürünlerin etiket fiyatları değiştirilmeye başlandı.

Öyle ki zamdan sonra da bazı işletmeler, üst üste fiyat artışlarına gitti.

Ticaret Bakanlığı ise yaptığı denetimlerle fahiş fiyat artışının önüne geçiyor.

Ticaret Bakanlığı, asgari ücret zammının açıklanmasından sonra fahiş fiyat uygulayan işletmelere üç gün içerisinde 10 milyon TL idari para cezası uyguladığını duyurdu.

"81 İLDE FAHİŞ FİYAT VE FİYAT ETİKETİ DENETİMLERİMİZ ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR"

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak asgari ücret zammının vatandaşlarımıza yansımaması, tüketicilerimizin herhangi bir menfaat ihlaline izin verecek bir fiille karşılaşmaması adına Ticaret Bakanlığına bağlı Ticaret İl Müdürlüklerimiz aracılığıyla 81 ilimizde fahiş fiyat ve fiyat etiketi denetimlerimize aralıksız bir şekilde devam edilmektedir." denildi.

"10 MİLYON 19 BİN 801 TL İDARİ PARA CEZASI"

Bu kapsamda; 25.12.2024 tarihinden itibaren 81 ilde toplamda 4 bin 378 market denetlenirken, 397 bin 198 denetlenen üründen 5 bin 125 tanesinde ihlal tespit edildi. İhlal tespit edilen ürün kapsamında işletmelere toplamda 10 milyon 19 bin 801 TL idari para cezası uygulandı.

Açıklamaya şöyle devam edildi:

"EN ÇOK İHLAL TESPİT EDİLEN İLLER"

25.12.2024 tarihinden itibarıyla 3 günlük denetimler boyunca en çok market denetimi gerçekleştirilen ilimiz 605 market ile İstanbul olurken, ikinci sırada 325 market ile Antalya takip etmiş, üçüncü sırada ise 322 market denetimi ile Ankara ilimiz yer almıştır.



Denetlenen ürün bakımından il üç sırayı ise Ankara 100.600 ilk sırada yer alırken, 75.125 ürün ile Antalya takip etmiş, üçüncü sırada ise 54.881 ürün denetimi İstanbul ilimiz yer almıştır. En çok ihlal tespit edilen ilk 3 ilimiz ise sırayla İstanbul 2.123, Ankara 1.377 ve Elazığ 506 ihlal belirlenerek sıralanmıştır.



Denetimlerin neticesinde, ihlal tespit edilen ürünlere uygulanan cezai işlemler göz önünde tutularak en çok cezai işlemin uygulandığı ilimiz 4.670.600 TL ile İstanbul olurken, ikinci sırada 3.029.400 TL ile Ankara, üçüncü sırada ise 211.200 TL ile Bursa ilimiz yer almaktadır.

"ÇALIŞMALARA ARA VERİLMEDEN DEVAM EDİLECEK"