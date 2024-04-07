Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Restoran ve kafelerin servis ücretleri denetlendi

Ticaret Bakanlığı yeni bir denetim için düğmeye bastı.
Bu kez hedefte restoran ve kafeler yer aldı. İşletmelerin servis ücretleri mercek altına alındı.
Bilindiği üzere Bakanlıki Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı.
Bakanlık yeni uygulamayı yürürlüğe soktu
Bakanlık, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belgelerin lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulması şartını getirdi.
Söz konusu uygulama, 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girerken, gıda işletmelerinin bu düzenlemeye uyumu da Bakanlık tarafından yakın takibe alındı.
834 bin 48 lira ceza kesildi
Bunun üzerine bayram öncesi harekete geçen Bakanlık ekipleri bir işletmeye yönelik fiyat listelerine ilişkin denetim yaptı.
Fiyat listesinde bazı ürünlere ait bilgi bulunmayan ve bilgi olmamasına rağmen servis ücreti aldığı tespit edilen 384 ürün için işletmeye 834 bin 48 lira ceza kesildi.
Her bir aykırılık için 2 bin 172 lira ceza uygulanacak
Fiyat etiketi, tarife ve fiyat listelerine ilişkin yaygın ve yoğun denetimler 2024 yılında da devam edecek olup, tespit edilen her bir aykırılık için 2 bin 172 lira idari para cezası uygulanacak.
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