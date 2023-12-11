Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Sosyal medyada herkes ilan paylaşamayacak Sosyal medya sitelerinde sıkça yapılan emlak ilanlarının önüne geçilmesi adına Ticaret Bakanlığı yeni bir düzenlemeye gitti. Alınan karar doğrultusunda gayrimenkul ilanı paylaşımını belirlenen kişiler yapabilecek.

İHA

Son yıllarda konut ilanları oldukça gündem oluyor.

Birçok siteden yapılan paylaşımlarda, ilanlardaki görüntüler ve bilgiler tepki çekiyor.

Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçerek denetlemeleri artırdı. Bu durum, sektör temsilcilerine adeta nefes oldu.

Herkes ilan paylaşamayacak

Alınan karar doğrultusunda, sosyal medya hesaplarında belgesiz emlakçılık yapmaya çalışan vatandaşlara izin verilmeyecek.

Emlak sektörü temsilcisi Bayram Coşkun, Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya sayfalarında yetkisi olmayan kişilerin emlak paylaşımı yapamayacağı kararının sevindirici olduğunu belirtti.

"İlanlar tapu sahibi olmadan yapılamayacak"

Coşkun, şu ifadeleri kullandı:

Ticaret Bakanlığımız tarafından alınan kararlar ile son yönetmelikle artık sosyal medyadaki ilan kontrolü uygulanmaya başlandı. Örneğin, ilan paylaşanların özellikle emlakçı mı, yetki belgesi sahibi mi ya da paylaşım yapanların yetki belgesine sahip bir kurumda Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi’ne (TTBS) kayıtlı bir çalışan mı olduğuna yönelik geçtiğimiz günlerde TEMFED bununla ilgili bir çalışma ziyareti oldu. Bizler sosyal medya yasağının geldiğini öğrendikten sonra içeriğini araştırdık. Sarı sayfalar hariç paylaşım yapılan sosyal medyalarda kişinin yetkili olması gerekmektedir. İlanlar evin camlarında dahi olsun, tapu sahibi olmadan bu evi artık paylaşım yapılamayacaktır.



Bununla ilgili yeni düzenlemelerde emlak ilanlarında akrabaları gündeme aldılar. Artık devletimiz sağ olsun emlakçılara mesleğin hakkını verme adına çalışmalar başlattı. Nasıl ki başka birçok sektörde emlakçılık yapan, belgesi olmamasına rağmen biz bunlara, kaçak veya ayakçı emlakçı diyoruz. Bunlarla ilgili alınan denetimlerin sonuna kadar destekçisiyiz, takipçisiyiz. Sağ olsun Bakanlığımız uygulamaya ve denetimlere daha özen gösterir olduğu, özellikle sarı sayfalardaki fiyat belirsizlikleri de var. Tabii hem emlak sektörünü hem piyasayı etkiledi. Buna sebep olarak da artık sahte ilanlar gerek sarı sayfalarda ve en büyük tehlikede aslında sosyal medya gruplarıydı.

"Sahte hesaplarla paylaşılan gayrimenkuller dengeyi değiştiriyor"

Coşkun sözlerine şöyle devam etti:

Grup yöneticilerinin emlak yetki belgesi ya da herhangi bir emlakçının yanında sigortalı çalışan ise bakanlığın TTBS sistemine kayıtlı birer kişi olması gerekiyor. Bunlar tabii sahte hesaplarla paylaşılan gayrimenkuller piyasanın dengesini değiştiriyor. Son zamanlarda özellikle çıkan haberlerde sosyal medyadaki paylaşımlar kaldırıldı, kaldırılmaya da devam ediyor. Bunun haberlerini almaya başlıyoruz. TEMFED bununla ilgili sosyal medya hesabından duyurdu. Sosyal medyalar daha düzenli ve denetim içinde olacağı bildirildi. Bizler de sosyal medya grup yöneticilerinden rica ediyoruz, bir emlakçı arkadaşla anlaşsınlar. Emlakçı belgesi olan bir arkadaşa devretsinler. Yöneticiliğini versinler, artık ortak bir çalışma yapsınlar.



Çünkü iş bu yönden dolayı zora gitti. Artık herkes emlakçı, her sektörde emlakçı var, biz sektörün işi bilen, belgesine sahip, kendini geliştiren kişiler daha fazla olsun istiyoruz. Bu konuda Bakanlığımızı destekliyoruz, Federasyonumuza teşekkür ediyoruz. Emlak sektörüne meslektaşlarımızın sahip çıkmasını istiyoruz. Özellikle başka sektörlerde emlak paylaşımı yapanları uyarsınlar, bunlarla ilgili birçok kurum var. Ticaret Bakanlığımıza bağlı sivil toplum kuruluşlarından destek alabilirler.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)