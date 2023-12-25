Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Yeni yıl öncesi ceza yağdı... Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen 309 işletmeye 24 milyon 345 bin 66 Türk Lirası idari para cezası uyguladı.

ensonhaber.com

Yeni yıl öncesi market raflarında fiyat dengesizliği yaşanıyor.

Uygulanan farklı tarifeler vatandaşın tepkisini çekerken, denetime de tabii tutuluyor.

Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Yurt genelinde denetim gerçekleştirildi.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Bakanlık, fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit verilmediğini vurguladı.

" 9,4 milyon lira ceza kesildi"

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Tarifeye aykırı şekilde ekmek satışı yapan işletmelere yönelik Bakanlığımızca Türkiye genelinde denetimler gerçekleştirilmiştir. Bu denetimler sonucunda tespit edilen aykırılıklar Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun 22.12.2023 tarihli toplantısında görüşülmüş ve belirlenen fiyat tarifesinin üzerinde ekmek satışı yapan 283 işletmeye 9 milyon 374 bin 941 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Stokçular da cezasız kalmadı

Toplantıda ayrıca, sebze ve meyve satışlarında fahiş fiyat artışı yapan 24 hal içi tüccara 8 milyon 282 bin 225 TL ve otomotiv piyasasında stokçuluk eyleminde bulunan 2 işletmeye 6 milyon 687 bin 900 TL idari para cezası verilmesi kararlaştırılmıştır.

Böylece, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen 309 işletmeye toplam 24 milyon 345 bin 66 Türk Lirası idari para cezası uygulanmıştır.

Bakanlık olarak, söz konusu eylemleri gerçekleştirenler hakkında gerekli idari tedbirleri uygulamaya kararlılıkla devam edeceğiz."