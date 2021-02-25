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    • Ticaret Bakanlığı işçi alımı sonuçları açıklandı mı? Ticaret Bakanlığı kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı

    Ticaret Bakanlığı işçi alımı sonuçları açıklandı mı? Ticaret Bakanlığı kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı

    25 Şubat Perşembe günü saat 11.00’da başlayan Ticaret Bakanlığı personel alımı kura sonuçları merak konusu oldu. Vatandaşlar, arama motorları üzerinden kura sonuçlarına ilişkin araştırmalar yapıyor.
    • Haber Merkezi
    • 25.02.2021 - 13:59
    • Güncelleme : 25.02.2021 - 14:01
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    Ticaret Bakanlığı işçi alımı sonuçları açıklandı mı? Ticaret Bakanlığı kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı

    Ticaret Bakanlığı tarafından Döner Sermaye Teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere 70 güvenlik ve 45 beden işçisi istihdam edileceği duyurulmuştu.

    Ticaret Bakanlığı tarafından İŞKUR aracılığıyla yapılacak olan personel alımı kura sonuçları canlı yayında açıklandı.

    Adaylar, 11.00’da başlayan Ticaret Bakanlığı personel alımı kura işleminin bitmesinin ardından sorgulama yapabilecek.

    Peki, Ticaret Bakanlığı işçi alımı sonuçları açıklandı mı? Ticaret Bakanlığı kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı

    TİCARET BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Ticaret Bakanlığı tarafından İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilecek sürekli işçi alımı için kura çekimi sonuçları açıklandı.

    Ticaret Bakanlığı personel alımı kura sonuçları canlı yayınına ulaşmak için aşağıdaki ekrana tıklayabilirsiniz.

    CANLI YAYIN KURA ÇEKİMİ BİLGİSİ İÇİN TIKLAYIN

    Ticaret Bakanlığı işçi alımı sonuçları açıklandı mı? Ticaret Bakanlığı kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı #1

    SONUÇLAR NEREDEN AÇIKLANACAK?

    Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, asıl ve yedek adaylara ilişkin liste Ticaret Bakanlığı internet sitesi www.ticaret.gov.tr adresinde ilan edilecek.

    Sözlü sınav günü, saati ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, Ticaret Bakanlığının internet adresinden bildirilecek. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olacak ve ilgililerin adreslerine posta yoluyla ayrıca tebligatta bulunulmayacak.

    Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Ticaret Bakanlığı internet adresinden duyurulacak.

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