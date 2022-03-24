Ticaret Bakanlığı: Şeker fabrikalarına inceleme başlatıldı

Ticaret Bakanlığı, şekerde adil rekabeti bozan faaliyetler olduğuna dair son dönemde kamuoyuna yansıyan hususları dikkate alarak, şeker fabrikaları nezdinde inceleme yapıldığını açıkladı.

"Şekere zam geldi, geliyor" söylentisi tüketiciyi sıkıntıya düşürürken; bundan faydalanmak isteyenler de adeta ellerini ovuşturdu.

Bazı zincir marketler raflardan şekeri indirip, depolara stoklamaya başladı.

Sıkı denetime rağmen bunun önüne geçilemedi, bu da vatandaşın tepkisine neden oldu.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Ticaret Bakanlığı da fiyatı yüzde 170 artan temel gıda ürünü şekerde adil rekabeti bozan faaliyetler olduğuna dair son dönemde kamuoyuna yansıyan hususları işleme alarak, şeker fabrikaları nezdinde incelemeler yapıldığını açıkladı.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

"İNCELEME BAŞLATILDI"

"Vatandaşlarımızın temel gıda ürünleri arasında yer alan şekerde adil rekabeti bozan faaliyetler olduğuna dair son dönemde kamuoyuna yansıyan hususlar işleme alınarak, şeker fabrikaları nezdinde bakanlığımız tarafından incelemeler yapılmaktadır.

'HEM DÜZGÜN İŞ YAPAN ESNAFI HEM DE TÜKETİCİYİ KORUYACAĞIZ'

Ticaret Bakanlığı olarak hem düzgün iş yapan tacir ve esnafımızı hem de tüketicimizi korumak için serbest piyasa koşulları içinde bütün tedbirleri kararlılıkla almaya devam etmekteyiz."