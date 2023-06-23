Ticaret Bakanlığı tur paketlerinde dikkat edilmesi gerekenleri paylaştı Ticaret Bakanlığı bir mesaj paylaşarak, tüketicilerimizin paket tur ve otel konaklamalarında dikkat etmesi gerekenleri sıraladı.

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Ticaret bakanlığı, Kurban bayramı tatili öncesinde tatil için rezervasyon yapan vatandaşların herhangi bir olmsuzlukla karşılaşması için uyarıda bulundu.

Ticaret Bakanlığı'nın "Tüketicilerimizin Paket Tur ve Otel Konaklamalarında Dikkat Etmesi Gerekenler" başlığı ile yayınladığı mesajında, 9 günlük bayram tatili sırasında turizm sektöründeki firmaların yoğun reklam ve tanıtım faaliyeleri arasından tercih yapmaya çalışan tüketicilerin dikkat etmesini istedikleri maddeler sıralandı.

Yapılan açıklamda, sosyal medya, kısa mesaj veya e-posta gibi iletişim kanalları üzerinden gelen teklifin içeriğinde yer alan tesis resimlerinin, kurumsal logo ve işaretlerin doğruluğunun sorgulanması istendi.

Ayrıca satınalma kararı öncesinde tercih edilen seyahat acentesi veya turizm tesisinin ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde kayıtlı olup olmadığının sorgulanması istendi.

"Seyahat yapılacak tesis sorgulanmalı"

Bu kapsamda tüketicilerin seyahat acentalarının ve turizm tesislerinin belgeli olup olmadığı, turizm tesislerinin kaç yıldız sahibi olduğunu sorgulanması izin de iki site adresi belirtildi: www.kulturturizm.gov.tr ve www.tursab.org.tr

"Tüketicinin paket tur fesih hakkı var"

Açıklamada ayrına paket tur fesih hakkından bilgi verilerek, zorunlu seyahat sigortası ile birlikte ihtiyacı sigorta yaptırılabileceğine de dikkat çekildi.

"Uyuşmazlık halinde Tüketici Hakem Heyetleri’ne başvurun"

Ticaret Bakanlığı en son olarak da seyahate çıkmak isteyenlere uyuşmazlık halinde Tüketici Hakem Heyetleri’ne başvuru yapmaları gerektiğini hatırlattı.