Ticaret Bakanlığı'na Mehmet Muş atandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yerine Mehmet Muş atandı.

Uzun zamandır beklenen kabine revizyonu gerçekleşti.

Özellikle AK Parti'nin büyük kongresinden sonra değişiklik beklentisi yükselmişti.

Söz konusu kongrede parti içinde daha önce görev yapan bazı isimler parti yönetiminde yer bulamamıştı.

AK Parti'de grup başkanvekilliği yapan Mehmet Muş da o isimlerden biriydi.

Muş'un parti yönetiminde görev alamaması, kabine revizyonu tartışmalarıyla birlikte kabinede görevlendirilebileceği yorumları ağırlık kazandı.

YENİ TİCARET BAKANI OLDU

Muş, beklendiği gibi kabineye girdi.

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın görevine son verildi.

Pekcan'ın yerine AK Parti'de birçok konuda yapılan çalışmalarda imzası olan Mehmet Muş atandı.

MEHMET MUŞ KİMDİR

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 1 Mayıs 1982'de Trabzon Sürmene'de doğdu. Baba adı İsmail, anne adı Mekiye'dir.

Muş, Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi.

Washington State University School of Economic Sciences'de Ekonomi alanında yüksek lisans yapan Muş, Marmara Üniversitesi İktisat Tarihi Anabilim Dalında Ekonomi doktorasını tamamladı.

Özel sektörde bütçe planlama ve raporlama uzmanı olarak çalışan yeni bakan, AK Parti Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı ve Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

24. Dönemde İstanbul Milletvekili seçilen Muş, Dışişleri Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyeliği ve AK Parti Grup Başkanvekilliği görevlerinde bulundu.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Muş, evli ve 1 çocuk babasıdır.

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