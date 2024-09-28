Ticaret Bakanlığı'ndan 117 emlak işletmesine 11 milyon 700 bin TL ceza
AA

Fahiş fiyat artışıyla mücadele sürüyor.

Çalışmalarını sürdüren Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışı yapan sitelerini yakın takibe aldı.

"konut kredisi faiz oranlarında düşüş olacağı" haberleri üzerine, emlak ilan fiyatında fahiş artışa giden bir emlak işletmesine 100 bin lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

DENETİMLER GEÇEN HAFTA YAPILDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İç Ticaret Genel Müdürlüğünce, "konut kredisi faiz oranlarında düşüş olacağı" yönündeki haberler üzerine, emlak ilan fiyatında fahiş artışa giden bir emlak işletmesinin geçen hafta denetlendiği belirtildi.

11 MİLYON 70 BİN LİRA CEZA

Denetimin ardından emlak işletmesine 100 bin liralık idari para cezası uygulandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Eylül ayı içinde ilan fiyatlarında fahiş artış yapan 117 emlak işletmesi daha tespit edilmiş olup, her bir emlak işletmesine 100 bin lira olmak üzere toplam 11 milyon 700 bin lira idari para cezası uygulanmasına bugün itibarıyla başlanmıştır.

FİYAT DEĞİŞİMLERİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Açıklamada, Bakanlıkça ilan platformlarındaki fiyat değişimlerinin yakından takip edileceği belirtilerek, kredi faiz oranlarındaki düşüşü fırsata çevirmeye çalışan ve ilan fiyatında fahiş artışa giden emlak işletmelerine gerekli idari cezaların uygulanmasına kararlılıkla devam edileceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Adile Topçu
Editör