Ticaret Bakanlığı'ndan araç ve konutlardaki fahiş fiyatlar için yeni uygulama: Barkodlu sistem geliyor Otomobil ve ev fiyatlarındaki fahiş artışları durdurmak isteyen Ticaret Bakanlığı, sıfır araç stoklarının takibi için yeni bir sistemi devreye sokacak. Buna göre bakanlık ilaç sektöründe kullanılan barkod sistemine benzer bir sistemi sıfır araç sektörüne entegre edecek.

ensonhaber.com

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Son dönemde artan otomobil ve konut fırsatçılığına karşı yeni formüller üretilmeye başlandı.

Konuyla ilgili harekete geçen Ticaret Bakanlığı, sıfır araçta stokçulukla mücadeleye girişti.

Sıfır araç stokçuluğunu bitirmekte kararlı olan bakanlık, ilaç sektöründe kullanılan barkod sistemine benzer bir sistemi sıfır araç sektörüne entegre edecek.

Barkod sistemi devreye giriyor

Sıfır araçlar, bayilere geldiği andan satıldığı ana kadar barkod sayesinde takip edilebilecek.

Diğer taraftan da ikinci el araç piyasasına makul seviyeye getirmek için bir uygulama devreye sokacak.

Piyasa makul seviyeye çekilecek

Buna göre araç satışı yapılan internet sitelerine sıkı bir denetim getirilecek.

İlan sitelerine konulacak araçlara bundan sonra 'Memurdan temiz araç' ifadeleri yer alamayacak.

İlanı koyan kişinin ise kimlik bilgilerini paylaşması istenecek.

İlan sahibinin kimlik bilgileri istenecek

Aracını satan kişinin gerçek ismi, soyadı ve telefon bilgileri doğru olacak.

Kişinin gerçek ya da tüzel kişi olduğunun doğrulamasını ilan siteleri yapacak.

İlanlarda yanlış bilgilendirme yapanlara ise ceza gelecek.

İlana erişim engeli getirilecekken, ilgili siteye de ceza kesilecek.

Al-sat yapanlara sınır geliyor: 3 araçtan fazla satış yapılamayacak

Bu durumun yanı sıra al-sat yapan fırsatçılar için de bazı uygulamalar devreye sokulacak.

3 araçtan fazla satış yapma sınırını aşanlara ceza kesilecek.

Öte yandan Sabah’tan Fatma Göksu’nun haberine göre denetimler sıfır araçlarla sınırlı kalmayacak ve ikinci el araç ve artan konut fiyatları ve ilan siteleri kontrol altına alınacak.

Son olarak ise ilan uygulaması son zamanlarda fahiş fiyat artışıyla gündeme gelen konutlar için de geçerli olacak.