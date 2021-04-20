Ticaret Bakanlığı'ndan dezenfektanlar hakkında asılsız haber açıklaması

Ticaret Bakanlığı'ndan, bazı basın ve yayın organlarında yer alan 'dezenfektan ihalesi' haberleriyle ilgili açıklama yapıldı.

Bazı basın ve yayın organlarında Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile ilgili dezenfektan satışı iddiaları gündeme gelmişti.

Ticaret Bakanlığı da konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Ticaret Bakanlığı tarafından söz konusu haberlere yönelik yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Söz konusu haberlerde, Karon Mühendislik firmasının Çinli bir firmanın Türkiye mümessili olduğu, söz konusu ticari ilişki nedeniyle bazı ürünlerde özel bir gümrük vergisi indiriminde bulunulduğu iddialara tamamen asılsız, mesnetsiz ve yalandır. Bunun yanında, Karon Mühendislik firması 2016 yılından bu yana herhangi bir firmanın temsilciliğini de üstlenmemiştir.

"İDDİALAR ASILSIZ VE ÇARPITILMIŞ OLARAK YANSITILMAKTADIR"

Diğer taraftan, 27 Şubat-23 Aralık 2020 tarihleri arasında, Karon Mühendislik ve Nanoksia Biyoteknoloji şirketlerinden Bakanlığımızca 1,5 milyon TL ile 9 milyon TL arasında dezenfektan alımı yapılarak fatura kesildiği yönündeki gerçekle hiçbir alakası olmayan iddialar kamuoyunu yanıltacak şekilde asılsız ve çarpıtılmış olarak yansıtılmaktadır.

"GÜMRÜKLERİMİZDE TİCARETİN AKSAMADAN DEVAMI SAĞLANMIŞTIR"

Bakanlığımız, pandeminin başlangıcından itibaren halkımızın ve personelimizin sağlığının korunması noktasında gerekli tüm önlemleri almış, diğer taraftan toplumsal ihtiyaçların temini ve tedarik zincirinin sürdürülebilirliğinin sağlanması noktasında kilit öneme sahip gümrüklerimiz de ticaretin aksamadan devamı için büyük bir özveriyle faaliyetlerini sürdürmüştür.

"TÜM KORUYUCU MALZEMELER BAKANLIĞIMIZCA SAĞLANMIŞTIR"

Ülkemizde ilk vakanın ortaya çıktığı tarihten itibaren Bakanlığımızca kullanılmak üzere gerekli tüm koruyucu malzemeler (maske, dezenfektan, tulum, eldiven, siperlik, koruyucu gözlük vb.) temin edilerek tüm teşkilatımıza ivedilikle dağıtımı sağlanmıştır.





"EN UYGUN FİYAT VE EN HIZLI ŞEKİLDE TEMİN EDİLEBİLDİĞİ İÇİN ALINDI"

Belirtilen dönemde, yeni nesil teknoloji ile uluslararası sertifikalara sahip olarak koronavirüse karşı etkinliği kanıtlanmış, yüzde yüz doğal olan ve insan sağlığı açısından en güvenilir şekilde üretilen nanoksia dezenfektan; satışı yapan firmanın adı ya da sahibi sebebiyle değil, o dönem piyasada satışta olan hem diğer alkol bazlı dezenfektanların hem de kendi satış fiyatının da oldukça altında olması ve pandemi sebebiyle en hızlı şekilde temin edildiği için kullanılan diğer alkol bazlı ve kimyasal dezenfektanlara ilaveten tercih edilmiştir.

9 MİLYON LİRA İDDİALARINA YANIT

Nitekim pandemi döneminde, Bakanlığımızca KDV hariç toplam 6 milyon 556 bin 816 lira 78 kuruş tutarında salgınla mücadeleye ilişkin maske, alkol bazlı dezenfektan, siperlik, eldiven gibi ürün tedariki yapılmışken, KDV Hariç 507 bin 880 liralık dezenfektan Nanoksia Biyoteknoloji firmasından ilgili mevzuatın emredici hükümleri çerçevesinde gerekli tüm ürün/fiyat araştırmaları yapılarak, piyasa fiyatlarından oldukça aşağıda, usulüne uygun bir biçimde gerçekleştirilmiştir.

"507 BİN LİRA YERİNE 853 BİN LİRAYA TEKABÜL EDECEKTİ"

Ayrıca, üretici Nanoksia Biyoteknoloji firmasından yapılan 507 bin 880 liralık dezenfektan tedariki, direkt üretici firma yerine en iyi fiyat veren ikinci firma tarafından temini gerçekleşseydi 853 bin 600 liraya tekabül edecektir.

"ETİK DIŞI BİR ÇIKAR İLİŞKİSİYMİŞ GİBİ GÖSTERMEK FARKLI AMAÇLARA HİZMET ETMEKTİR"

Diğer taraftan, haberde yer alan faturalarda belirtilen ve Bakanlığımıza bağlı olmayan kurum ve kuruluşlarla adı geçen firmanın gerçekleştirdiği ticari faaliyetleri; etik dışı bir çıkar ilişkisiymiş gibi göstererek Bakanlığımızla irtibatlandırmaya çalışmak, kamuoyunu bilgilendirme gayesinden ziyade farklı amaçlara hizmet etmektedir.

"OBJEKTİF GAZETECİLİK ANLAYIŞINA SIĞMIYOR"

Objektif gazetecilik anlayışına sığmayan, çarpıtılmış, yanıltıcı, art niyetli ve Bakanlığımızı yıpratma amaçlı hazırlanan bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Konuya ilişkin yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla kamuoyunun bilgisine sunulur.”