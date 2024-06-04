Ticaret Bakanlığı'ndan bayram öncesi marketlerde denetim Kurban Bayramı öncesi hazırlıklar devam eden ederken Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekipler ise marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi.

İHA

Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekipler, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla denetimlerini sıkılaştırdı.

Bu kapsamda da bakanlık ekiplerince Ankara’da ve yurdun birçok bölgesinde denetimler yapıldı.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde gerçekleşen denetimlerde Ticaret Bakanlığı ekipleri, bir zincir markette temel gıda ve temel ihtiyaç ürünlerine yönelik etiketleri inceledi.

"Uygunsuzluklara idari yaptırım uyguluyoruz"

Yapılan denetimler hakkında bilgi veren Ankara Ticaret İl Müdür Vekili Elif Tan, “Ürünün üretim yeri, ayırıcı özelliği, birim ve satış fiyatı, birim fiyatının uygulanmadığı tarih gibi bilgilerin bulunup bulunmadığını kontrol ediyoruz. Ayrıca, etiket fiyatı ile kasa fiyatının uyumlu olup olmadığını da inceledik. Herhangi bir uygunsuzlukta uygunsuzluğu tespit ederek idari yaptırım uyguluyoruz. Bu markette bu uygunsuzluğa rastlamadık ama denetimlerimize yoğun bir şekilde devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Denetimlerde dikkat edilen detaylar

Denetimlerde etiket olmaması, etiket varsa; ürünün üretildiği yer, ayırt edici özelliği, satış fiyatı, birim fiyatı, satış ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih, yerli üretim ise logo gibi bilgilerden birinin eksikliği halinde 2 bin 200 Türk Lirası idari yaptırım cezası uygulanıyor. Öte yandan ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatının uyumsuzluğunda da yine aynı ceza miktarı işleme konuyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)