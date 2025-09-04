Ticaret Bakanlığı'ndan kırtasiye ürünlerine yönelik denetim: 15,2 milyon TL ceza kesildi

2025-2026 eğitim öğretim yılı, önümüzdeki haftayla beraber başlıyor...

Okulların açılmasına sayılı günler kala, öğrenci ve veliler kırtasiye alışverişleri yapıyor.

Ticaret Bakanlığı, tüketicinin güvenli ürüne ulaşması için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

KIRTASİYE ÜRÜNLERİNDE SIKI DENETİM

Bakanlık bu kapsamda, son olarak kırtasiye ürünlerine yönelik denetimelerini sıklaştırdı.

Denetimlerin detayları, bakanlığın sosyal medya platformu X hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı.

"772,5 BİN ÜRÜN KONTROL EDİLDİ"

Paylaşımda, bakanlık tarafından son 4 günde 5 bin 50 market denetlendiği aktarıldı.

722 bin ürünün kontrol edildiğinin ve 4,8 bin ihlal tespit edildiğinin belirtildiği paylaşımda ayrıca şu sözlere yer verildi:

Ticaret Bakanlığı'ından 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesi kırtasiye ürünleri satışında sıkı denetim.



Ticaret Bakanlığı tarafından son 4 günde, 5 bin 50 market denetlendi, 722 bin 528 ürün kontrol edildi, 4 bin 816 ihlal tespit edildi, 15 milyon 241 bin 124 TL ceza kesildi.

TOPLAM 15,2 MİLYON TL CEZA UYGULANDI

990 firma hakkında haksız fiyat artışı işlemi başlatıldı.



2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde, öğrenciler ve veliler için kırtasiye alışverişlerinde haksız kazanç elde etmek isteyenlerin faaliyetlerini önlemek amacıyla; Ticaret Bakanlığı, 29 Ağustos – 2 Eylül 2025 tarihleri arasında 81 ilde Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla, tüm ülke genelinde kapsamlı bir denetim faaliyetini gerçekleştirmiştir. Denetimler kapsamında yalnızca kırtasiye reyonlarını kapsayan kontrollere;



Denetlenen market sayısı: 5 bin 050



Toplam denetlenen ürün sayısı: 722 bin 528



Tespit edilen ihlal sayısı: 4 bin 816



Uygulanan toplam ceza işlem tutarı: 15 milyon 241 bin 124 TL



Haksız fiyat artışı nedeniyle işlem başlatılan firma sayısı: 990

EN ÇOK İSTANBUL'DAKİ İŞLETMELERE GİDİLDİ

Denetim faaliyetleri kapsamında en çok işletmeye gidilen ilk 3 il:



İstanbul: 1 bin 414 işletme



Ankara: 635 işletme



Antalya: 320 işletme olurken bu iller, aynı zamanda en yüksek sayıda ürün denetiminin de yapıldığı şehirler oldu:



Ankara: 332 bin 104 ürün



İstanbul: 216 bin 848 ürün



Antalya: 31 bin 280 ürün

EN FAZLA CEZA İSTANBUL'DA KESİLDİ

En fazla ihlal tespit edilen ve cezai işlem uygulanan il İstanbul oldu. En yüksek sayıda ihlal tespit edilen 3 il:



İstanbul: 2 bin 174 ihlal



Ankara: 1 bin 820 ihlal



İzmir: 65 ihlal olurken; bu kapsamda uygulanan toplam ceza işlem tutarları ise şöyle gerçekleşti:



İstanbul: 6 milyon 882 bin 884 TL



Ankara: 5 milyon 762 bin 120 TL



İzmir: 205 bin 790 TL

"TÜKETİCİLERİN KORUNMASI AMACIYLA DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRMEKTEDİR"