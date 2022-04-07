Biberlerin fiyatının düşmemesi için ormana döküldüğü iddia edilirken, Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, görüntülerin eski bir tarihe ait olduğunu söyledi.

Bir süredir artan gıda fiyatlarına halk tarafından tepki gösterilirken, üreticinin de durumdan rahatsız olduğu ifade ediliyor.

Buna bağlı olarak sosyal medyada teyit edilmeden birçok görüntü paylaşılabiliyor.

Son olarak sosyal medyada paylaşılan bir diğer görüntü ise biber üreticisinin biberlerini ormana döktüğü görüntüler.

Bu görüntülerin yeni gibi servis edilmesiyle birlikte Bakanlık harekete geçti. Görüntülerle ilgili tek tek açıklama yapıldı.

Görüntüler eski çıktı

Görüntüler hakkında inceleme başlatan Ticaret Bakanlığı, görüntülerin geçtiğimiz yılın mayıs ayına ait olduğunu tespit etti.

Biberlerin dökülme nedeninin ise tam kapanma döneminde koronavirüse bağlı olarak çiftçinin mallarını satamaması olduğu belirtildi.

Aynı zamanda Bakanlık, bu gibi asılsız görüntüleri yayınlayanların asıl maksadının infial oluşturmak olduğunu belirtti.

Ticaret Bakanlığı'ndan ormana dökülen biberlerle ilgili açıklama ViDEO

Ticaret Bakanlığı'ndan asılsız görüntülerle ilgili açıklama

Ticaret Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son dönemlerde sosyal medyada eski tarihli bazı görüntüler kullanılarak çeşitli sebzelerin çöpe döküldüğüne dair haberler servis edilmekte ve kamuoyunu yanıltmak amacıyla algı operasyonu yürütülmektedir. Bu asılsız görüntüleri yayanların amacı kamuoyunda infial oluşturmaktır.

Sosyal medyada yer alan bu görüntülere ilişkin doğru bilgileri kamuoyu ile paylaşıyoruz:

İki gündür sosyal medyada dolaştırılan 'Biber Üreticisinin Biberleri Ormana Dökmesi' görüntüsü 4 Mayıs 2021 tarihine aittir. Bu tarih, pandemi nedeniyle tam kapanma dönemine denk gelmektedir. Bu dönemde pazaryerlerinin kapalı olması nedeniyle üreticiler ürünlerini satamamışlardır. Ancak bu görüntü sanki dün gerçekleşmiş gibi servis edilmiştir.

Yine 'İstanbul Toptancı Halinde Sebzelerin Çöpe Dökülmesi' görüntüleri 2019 Yılı Kurban Bayramı tatilinin bittiği güne ait olup, bayram boyunca toptancı halinin kapalı olması nedeniyle satılamayarak, özelliğini kaybeden ürünlerin imhasına ilişkindir. İmhanın usulüne uygun yapılmaması nedeniyle gerekli cezai işlem uygulanmıştır. Bu görüntüler de maksatlı olarak yeniymiş gibi servis edilmiştir.

Öte yandan birkaç gündür sosyal medyada yer alan 'Boş Arazilere Kuru Soğan Dökülmesi' görüntülerine ilişkin ise Bakanlığımızca yapılan tespitte bu ürünlerin depolarda elleçleme sonrası çürüme ve bozulma nedeniyle ayıklanan ürünler olduğu anlaşılmıştır. Bununla birlikte ürünlerin imhasının usulüne uygun yapılmaması nedeniyle Belediyelerce cezai işlem uygulanması sağlanmıştır.

Sebze ve meyve ticaretine ilişkin denetimler ülke genelinde kesintisiz şekilde devam ettirilmektedir. Halkımız sosyal medyada yer alan eski tarihli ve asılsız görüntülere itibar etmemeli, Bakanlığımızca yapılan resmi açıklamaları takip etmelidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."