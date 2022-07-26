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    TİGEM'in 56 safkan tayı 9 milyon 939 bin liraya satıldı

    Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından yetiştirilen 56 tayın satışından 9 milyon 939 bin lira gelir elde edildi.
    • 26.07.2022 - 20:21
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    TİGEM'in 56 safkan tayı 9 milyon 939 bin liraya satıldı

    Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nde, Anadolu Tarım İşletmesi yetiştirmesi safkan Arap koşu taylarının satışı gerçekleştirildi.

    DHA'nın haberine göre, açık artırma usulü gerçekleştirilen satışta, 56 tay satıldı. Toplam 9 milyon 939 bin lira gelir elde edildi.

    "9 milyon 939 bin TL yazdırmış olduk"

    Satışın en yüksek fiyatla alıcı bulan tayı 750 bin lira ile ‘Küçüktepe’ oldu. ‘Küçüktepe’yi, ‘Çelikbilekli’ 560 bin lira, ‘Ayperisi’ isimli tay ise 520 bin lira ile takip etti.

    TİGEM Genel Müdür Yardımcısı Ali Osman Kıyak, "Genel Müdürlüğümüz için güzel bir satıştı. Devletimizin kasasına 9 milyon 939 bin TL yazdırmış olduk bugün. Genel olarak beklentilerimizi karşıladı, bereketli bir gündü, buradan ilgililerine hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

    TİGEM'in 2022 yılında düzenleyeceği bir sonraki koşu tayı satışı 9 Ağustos Salı günü gerçekleştirilecek. Karacabey, Anadolu ve Sultansuyu Tarım İşletmesi yetiştirmesi taylar, düzenlenecek açık artırmayla sahiplerini bulacak.

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    TİGEM in 56 safkan tayı 9 milyon 939 bin liraya satıldı #2

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