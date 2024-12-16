TİKA’dan Pakistan’da afet eğitimi desteği

İHA

Pakistan'ın Lahor şehrinde, afetlere yönelik hazırlık ve müdahale kapasitesini artırmayı hedefleyen bir afet yönetimi eğitim programı gerçekleştirildi. Eğitimde kullanılan ekipman ve malzemeler, Türkiye'nin yardımıyla TİKA tarafından temin edildi.

42 GÖNÜLLÜYE AFET EĞİTİMİ

Programa katılan 42 gönüllü, temel yaşam desteği, sel acil müdahalesi, iple kurtarma operasyonları ve ilk yardım gibi kritik konularda eğitim aldı. İki gün süren eğitimlerde, özellikle artan sel ve depremler gibi doğal afetlere karşı teorik bilgilerle birlikte pratik uygulamalara da ağırlık verildi. Eğitimin sonunda düzenlenen sertifika törenine Türkiye'nin Lahor Başkonsolosluk Vekili Ali Erbaş, TİKA İslamabad Koordinatörü Muhsin Balcı, Alkhidmat Vakfı yetkilileri, Türk kurumlarının temsilcileri, eğitmenler ve kursiyerler katıldı.

PAKİSTAN'DA SIK YAŞANAN AFETLERE DEĞİNİLDİ

Törenin ardından konuşan Lahor Başkonsolosluk Vekili Ali Erbaş, doğal afetlere karşı hazırlıklı olmanın kritik önemine dikkat çekerek, Pakistan'ın sıkça karşılaştığı yıkıcı seller ve yüksek sismik riskleri göz önünde bulundurarak, acil durum müdahalesine hazır eğitimli profesyonellerden oluşan bir topluluğun gerekliliğini vurguladı.

TİKA İslamabad Koordinatörü Muhsin Balcı ise, Alkhidmat Vakfı gibi sivil toplum kuruluşlarının afet yönetimindeki rolüne değinerek, afetlere karşı hazırlık ve müdahale sorumluluğunun yalnızca devlet kurumlarına değil, aynı zamanda toplumun her kesimine ait olduğunu belirtti. Balcı, Pakistan'ın doğal afetler karşısındaki kırılganlığını göz önünde bulundurarak, bu tür eğitimlerin büyük önem taşıdığını ifade etti.