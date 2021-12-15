TikTok fenomeni olmak için 47 yıllık eşini terk etti

TikTok fenomeni olmak için 47 yıllık eşini terk etti

Esra Erol'un programında 'fenomen olmak için 47 yıllık karımdan vazgeçtim' diyen Muzaffer Döner sosyal medyada gündem oldu.

ATV'de yayınlanan 'Esra Erol'da' programına katılan 64 yaşındaki Songül Döner, 47 yıllık eşi Muzaffer Döner'in evi terk ettiğini ve kendinden 20 yaş küçük biriyle birlikte yaşadığını söyleyerek Esra Erol'dan yardım istedi.

Eşi Muzaffer'in sosyal medyada fenomen olduğunu söyleyen Songül Döner, "47 yıllık evliyiz. Ben ona ömrümü verdim. Çocuklarımız ve torunlarımız var" dedi.

"ZEKİ VE YAKIŞIKLI OLDUĞUM İÇİN FENOMENİM"

Canlı yayına katılan Muzaffer Döner, zeki ve yakışıklı olduğu için fenomen olduğunu ifade etti.

"KOCANI FENOMEN YAPTIĞIN İÇİN ÇATLAYACAKSIN"

"Kocanı fenomen yaptığın için, çatlayacaksın, patlayacaksın. Yarasın canıma canıma. Sen çatla, seni bitirdim, boşuyorum" diyerek canlı yayında oynamaya başladı.