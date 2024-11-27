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Haber Merkezi

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis çetelerine yönelik operasyon başlatmış ve bu kapsamda çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

11 Kasım'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan kişiler arasında Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç da bulunuyordu.

Soruşturma açılan isimlere bir yenisi daha eklendi.

BİR TIKTOK'ÇUYA DAHA SORUŞTURMA

Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin tutuklanan Yağmur Şifa Yaprak hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İddianamede, şüpheli hakkında "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar para cezası talep edildi.

İddianame, değerlendirilmek üzere asliye ceza mahkemesine gönderildi.