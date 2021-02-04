TikTok'a yaş sınırlaması mı getirildi? Türkiye'de TikTok yaş sınırı var mı? TikTok'tan yeni karar..

TikTok'a yaş sınırlaması mı getirildi? Türkiye'de TikTok yaş sınırı var mı? TikTok'tan yeni karar..

Son yılların en popüler uygulaması TikTok'a İtalya'da yaş sınır geldi. İtalya Kişisel Verileri Koruma Kurumu (GPDP), TikTok'un 13 yaş sınırı getirdi. Peki TikTok yaş sınırlaması Türkiye'de var mı?

İtalya Kişisel Verileri Koruma Kurumu, yaptığı açıklamada TikTok'un 9 Şubat'tan itibaren tüm İtalyan kullanıcıların erişimini engelleyeceği ve uygulamayı kullanmaya devam etmek için doğum tarihinin yeniden girilmesini talep edeceği duyuruldu.

Bu gelişme üzerine TikTok yaş sınırı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. TikTok yaş sınırı mı geldi, Türkiye'de TikTok yaş sınırı var mı? soruları gündemin en çok merak edilen konuları arasında girdi.

Milyonlarca kullanıcıya ulaşan TikTok, yaş sınırı konusunda oldukça hassas.. İşte TikTok yaş sınırı detayları..

TİKTOK'TA YAŞ SINIRI VAR MI?

Her sosyal medya platformunda olduğu gibi Tik tok uygulamasında da güvenlik ve gizlilik için bazı özellikler bulunmaktadır. Bu özelliklerden birisi ise yaş politikasıdır.

Eğer kendinize bir Tik Tok hesabı kurmak istiyorsanız en az 13 yaşında olmanız gerekmektedir. Aksi takdir de ne yazık ki yaşınız tutmadığı için Tik Tok hesabı oluşturamazsınız yada oluşturursunuz ancak bu durum kısa süre içerisinde Tik Tok tarafından fark edilerek hesabınız otomatik olarak silinir.

TÜRKİYE'DE TİKTOK'A YAŞ SINIRI MI GETİRİLDİ?

İtalya'da 10 yaşındaki bir çocuğun ölümü sonrasında hedef gösterilen TikTok uygulaması harekete geçti. Ülkedeki kullanıcıları için yaş güncellemesi şartı getiren uygulama, 13 yaş altı kullanıcıların hesaplarını kapatacak.

Bu haberin akabinde Türkiye'deki kullanıcılar konuyla ilgili gelişmeleri yakında takip ediyor.

Çoğu sosyal paylaşım platformunda olduğu gibi Türkiye'de ve dünyada TikTok için yaş sınırlaması bulunuyor. Platformun kurallarına göre TikTok kullanıcısı olmak için 13 yaşından büyük olma şartı aranıyor.

13 yaşından büyük ancak 18 yaşından küçük kullanıcıların ise TikTok’u kullanmak veya bir hesap açmak için ebeveynlerinden veya yasal velilerinden onay aldığını beyan ettiği kabul ediliyor.

Diğer bir deyişle pratikte işlemese de 18 yaşın altındakilerin uygulamayı kullanabilmesi için ailelerinden izin almış olması gerekiyor.