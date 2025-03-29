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Haber Merkezi

Ekrem İmamoğlu, yolsuzluktan tutuklandı.

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Özgür Özel'in yaptığı sokak çağrısı ile provaktörler, polise saldırdı.

Çevreye zarar veren ve polise saldıran provaktörler, vatandaşlar tarafından da tepki gördü.

Ancak bazı kişiler dışarı çıkmayan, polise saldırmayan ve kendisi gibi düşünmeyenlere hakaret etmeye başladı.

TikTok'da bir genç kız, video çekerek kendisi gibi düşünmeyenlere bağırdı ve "gerizekalı" dedi.

İşte o sözler...

"İKTİDAR YANLISI KIZLARI GÖRÜNCE CİNNET GEÇİRİYORUM"

Herkese merhaba. Ben iktidar yanlısı çevreden çok uzakta büyümüş bir çocuğum. Herhangi bir kriz anında, keşfetime oldukça fazla sayıda iktidar yanlısı kız kardeşlerimiz çıkınca ben cinnet geçiriyorum. ben cinnet geçiyorum, nasıl olabilir?

"MALSIN, GERİZEKALISIN"