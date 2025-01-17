TİM Başkan Vekili Tecdelioğlu'ndan Suriye'den ek vergi iddialarına açıklama

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Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi sona erdi ve yeni bir dönemin kapıları aralandı.

Bu yeni dönemin ise en büyük yardımcılarından birisi, şüphesiz Suriyeli vatandaşlara kucak açan Türkiye.

Türkiye'nin yaşanan son gelişmelerden sonra bölgedeki hakimiyeti de arttı.

Suriye'nin yeniden yapılanması için destekler sürerken, bazı iddialar ortaya atıldı.

Suriye hükümetinin Türkiye'den gerçekleştirilen ithal ürünlere yüzde 300 yüzde 500 artış yaptığı iddiaları dolaşıma sokuldu.

İDDİALARA YANIT GELDİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili ve İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, Suriye'de geçici hükümetin Türkiye'den gerçekleştirilen ithal ürünlere yönelik gümrük vergilerini artırdığı dair ortaya atılan iddiaları yanıtladı.

"SURİYE'YE GÜNLÜK OLARAK SEVKİYATLARIMIZ GİDİYOR"

Tecdelioğlu katıldığı bir canlı yayında yaptığı açıklamada, ticaret akışında sıkıntı olmadığını söyledi. Tecdelioğlu şu değerlendirmeyi yaptı;

Dışişleri Bakanlığımız ve Ticaret Bakanlığımız önümüzdeki günlerde bir bilgilendirme yapacaktır. Suriye'ye günlük olarak sevkiyatlarımız gidiyor.

"BİZ BU YAPILANMAYA DESTEK OLUYORUZ, ÖYLE RAKAMLAR YOK"

Kuzey'de, güneyde ve diğer kapılardaki farklı gümrük tarifelerinin eşit ve aynı çizgide olması gerektiği yönünde Suriye hükümetinin yapmış olduğu bir yapılanma var. Bu yapılanmaya biz de destek oluyoruz. Yüzde 300'ler gibi bir rakam yok.