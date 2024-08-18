Timur Cihantimur’un avukatları, tahliyesi için "psikolojisi bozuk" raporu sundu İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne ve dört kişinin yaralanmasına neden olan, annesiyle kaçtığı ABD'de tutuklanan Timur Cihantimur'un tahliyesi psikiyatri raporu sunuldu.

Haber Merkezi

Türkiye'nin bir süre önce gündemine giren, İstanbul’da 1 Mart gecesi ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci’nin ölümüne ve dört kişinin yaralanmasına sebep olan Timur Cihantimur ile onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok’un Türkiye’ye iadesiyle ilgili davalar, ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Boston Bölge Mahkemesi'nde sürüyor.

HAKİM, TÜRKİYE'YE İADE DAVASINI DÜŞÜRMEDİ, NAKLİNİ DE REDDETTİ

Hakim Donald L. Cabell, Cihantimur’un Türkiye’ye iade davasının düşürülmesi talebini reddetti. Ayrıca, avukatlarının Cihantimur’un saldırıya uğradığı Newark ceza yerleşkesinden başka bir yere nakledilmesi için yaptığı başvuru da kabul edilmedi.

"PSİKOLOJİSİ BOZULDU" RAPORU ÇIKARTTILAR

Cihantimur’un avukatları, mahkemeye sundukları 38 sayfalık dilekçede, müvekkillerinin saldırı sonrası psikolojik durumunun bozulduğunu belirterek, uzman bir doktor tarafından hazırlanmış son psikiyatri raporunu gizlilik kaydıyla hakime ilettiler.

Cihantimur’un avukatları Martin G. Weinberg ve Victoria Kelleher, müvekkilleriyle ilgili olarak çocuk psikoloğu ve terapisti Dr. Elliot Atkins tarafından hazırlanan psikiyatri raporunun hakim tarafından ivedilikle değerlendirilmesini talep etti.

Avukatlar, Cihantimur’un Newark’taki çocuk ve gençlerin tutulduğu ceza yerleşkesinde uğradığı fiziki saldırı sonrası psikolojik olarak ciddi şekilde etkilendiğini belirterek, sundukları bu son rapor ışığında, daha önce reddedilen kefaletle şartlı tahliye ve acil duruşma taleplerinin yeniden gözden geçirilmesini istedi.

"KAMUYA AÇIKLANMAMASI GEREKEN GİZLİ TIBBİ BİLGİLER"

Avukatları, mahkemeye sundukları dilekçede Cihantimur’un psikiyatri raporunun gizlilik kararıyla korunmasını talep etti.

Dilekçede,

Raporda, kamuya açıklanmaması gereken gizli tıbbi bilgiler bulunmaktadır. Ayrıca, raporun içeriği, Timur Cihantimur’un Newark’taki ceza tesisinde tutulduğu sürede güvenliğini tehlikeye atabilir

ifadelerine yer verildi.

Mahkemeye sunulan dilekçede, psikiyatri raporunun ayrıntıları dava dosyasına gizlilik çerçevesinde, üzeri karartılarak eklendi.

"ANNESİNİN KARARIYLA ABD'YE GELDİ" DEYİP TAHLİYESİNİ İSTEDİLER

Cihantimur’un avukatları, müvekkillerinin kaçma riski olmadığını vurgulayarak, hakimin kefaletle şartlı tahliye konusundaki 9 Temmuz 2024 tarihli ret kararını yeniden değerlendirmesi gerektiğini belirttiler.

Avukatlar,

Timur Cihantimur ciddi bir kaçma riski taşımamaktadır ve kefaletle serbest bırakılabilir. Müvekkilimiz, ne yargı yetkisinden ne de kazadan kaçmıştır; Türkiye'de kalmak yerine ABD’ye gelmeyi tercih etmiştir. Kaza sırasında sadece on altı yaşındaydı ve annesinin ABD'deki akrabalarının yanına gitme kararına itaat etti. Kendi bağımsız maddi kaynakları olmadığı gibi, seyahat belgesi de yok. GPS ile izlenerek, Massachusetts’te yaşayan teyzesinin gözetimine verildiğinde nasıl kaçabilir? Ayrıca, müvekkilimiz toplum için herhangi bir tehdit oluşturmamaktadır ve savcılık da bunun aksini hiçbir zaman iddia etmemiştir. Değişen koşullar nedeniyle tahliye kararının yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir

ifadelerini kullandılar.