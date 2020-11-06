Timur Selçuk kimdir? Timur Selçuk kaç yaşında öldü? Timur Selçuk besteleri

Piyanist, besteci ve yorumcu olan Timur Selçuk, 74 yaşında vefat etti. Müzik dünyasına unutulmaz eserler bırakan Selçuk'un hayatı merak konusu oldu.

Timur Selçuk'un kısa sürede yayılan ölüm haberinin ardından hayatı hakkındaki detaylar araştırılmaya başlandı. 50 yılını müzik kariyerine veren Timur Selçuk hakkında merak edilenler...

TİMUR SELÇUK KİMDİR?

Selçuk, 2 Temmuz 1946 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Türk sanat müziği bestecisi Münir Nurettin Selçuk'un oğlu olan Selçuk, beş yaşında piyano çalmaya başladı, yedi yaşında ilk konserini verdi. Galatasaray Lisesi mezunudur. Aynı zamanda İstanbul Belediye Konservatuvarı piyano bölümüne de devam etmiştir.

Paris'teki École Normale de Musique de Paris'te bestecilik ve orkestra yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra 1975'te Türkiye'ye dönen Timur Selçuk, Ümit Yaşar Oğuzcan, Orhan Veli, Attilâ İlhan ve Nâzım Hikmet'in şiirlerinden bestelediği şarkıları seslendirmiş, 1976'da İstanbul Oda Orkestrası'nı ve kendi öğrencilerini yetiştirdiği Çağdaş Müzik Merkezi'ni kurmuştur.

Ankara Sanat Tiyatrosu'nda 10 yıl çalışmış, Bilgesu Erenus'un "Nereye Payidar" oyunu için besteler yapmış, Uğur Mumcu'nun Sakıncalı Piyade'sinin müziklerini yapmış, ayrıca "804 İşçi", "Ferhat ile Şirin", "Şeyh Bedrettin Destanı", "Tak-Tik", "Küçük Adam Ne Oldu Sana", Rumuz Goncagül ve "Galilei-Galileo" adlı oyunların müziklerini yapmıştır.

"Sarıpınar 1914", "Üç İstanbul", "Cahide", "Hakkari'de Bir Mevsim" gibi filmlere de fon müziği bestelemiştir. 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını almıştır.

TİMUR SELÇUK ÖLÜM NEDENİ

Timur Selçuk, 74 yaşında 6 Kasım 2020 tarihinde hayatını kaybetti. Ölüm nedeni ise henüz belirtilmedi.

TİMUR SELÇUK BESTELERİ

Albümler

Timur Selçuk ve Orkestrası, Yonce Plak, 1974

İspanyol Meyhanesi, Philips Plak, 1974

Timur Selçuk, Yankı Plak, 1977

Tak Tik, Maral Plak, 1979

İstanbul Oda Orkestrası eşliğinde; Timur Selçuk, Maral Plak, 1979

Dünden Bugüne, Balet Plak, 1982

Timur Selçuk - 3, Balet Plak, 1986

Bir Uzay Masalı - Pop Opera, Balet Plak, 1991

25. Yıl, Balet Plak, 1992

Seçkiler, Ada Müzik, 2000

Abdülhamit Düşerken, Balet Plak, 2004

Babamın Şarkıları, Balet Plak, 2004

Bedreddin, Balet Plak, 2005

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