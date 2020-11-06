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- Timur Selçuk kimdir? Timur Selçuk kaç yaşında öldü? Timur Selçuk besteleri
Timur Selçuk kimdir? Timur Selçuk kaç yaşında öldü? Timur Selçuk besteleri
- Haber Merkezi
- 06.11.2020 - 12:57
Timur Selçuk'un kısa sürede yayılan ölüm haberinin ardından hayatı hakkındaki detaylar araştırılmaya başlandı. 50 yılını müzik kariyerine veren Timur Selçuk hakkında merak edilenler...
TİMUR SELÇUK KİMDİR?
Selçuk, 2 Temmuz 1946 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.
Türk sanat müziği bestecisi Münir Nurettin Selçuk'un oğlu olan Selçuk, beş yaşında piyano çalmaya başladı, yedi yaşında ilk konserini verdi. Galatasaray Lisesi mezunudur. Aynı zamanda İstanbul Belediye Konservatuvarı piyano bölümüne de devam etmiştir.
Paris'teki École Normale de Musique de Paris'te bestecilik ve orkestra yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra 1975'te Türkiye'ye dönen Timur Selçuk, Ümit Yaşar Oğuzcan, Orhan Veli, Attilâ İlhan ve Nâzım Hikmet'in şiirlerinden bestelediği şarkıları seslendirmiş, 1976'da İstanbul Oda Orkestrası'nı ve kendi öğrencilerini yetiştirdiği Çağdaş Müzik Merkezi'ni kurmuştur.
Ankara Sanat Tiyatrosu'nda 10 yıl çalışmış, Bilgesu Erenus'un "Nereye Payidar" oyunu için besteler yapmış, Uğur Mumcu'nun Sakıncalı Piyade'sinin müziklerini yapmış, ayrıca "804 İşçi", "Ferhat ile Şirin", "Şeyh Bedrettin Destanı", "Tak-Tik", "Küçük Adam Ne Oldu Sana", Rumuz Goncagül ve "Galilei-Galileo" adlı oyunların müziklerini yapmıştır.
"Sarıpınar 1914", "Üç İstanbul", "Cahide", "Hakkari'de Bir Mevsim" gibi filmlere de fon müziği bestelemiştir. 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını almıştır.
TİMUR SELÇUK ÖLÜM NEDENİ
Timur Selçuk, 74 yaşında 6 Kasım 2020 tarihinde hayatını kaybetti. Ölüm nedeni ise henüz belirtilmedi.
TİMUR SELÇUK BESTELERİ
Albümler
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Timur Selçuk ve Orkestrası, Yonce Plak, 1974
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İspanyol Meyhanesi, Philips Plak, 1974
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Timur Selçuk, Yankı Plak, 1977
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Tak Tik, Maral Plak, 1979
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İstanbul Oda Orkestrası eşliğinde; Timur Selçuk, Maral Plak, 1979
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Dünden Bugüne, Balet Plak, 1982
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Timur Selçuk - 3, Balet Plak, 1986
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Bir Uzay Masalı - Pop Opera, Balet Plak, 1991
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25. Yıl, Balet Plak, 1992
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Seçkiler, Ada Müzik, 2000
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Abdülhamit Düşerken, Balet Plak, 2004
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Babamın Şarkıları, Balet Plak, 2004
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Bedreddin, Balet Plak, 2005
45'likler
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Ayrılanlar İçin - On Dit, Barclay Plak, 1964
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İnme - Çoban Çeşmesi, Balet Plak, 1969
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Derbeder Ömrüm - Köylü Kızı, Philips Plak, 1970
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Böyledir Akşamları İstanbul'un - Rıhtımda, Philips Plak, 1970
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Viens Regarder Le Soleil, Philips Plak, 1971
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Bugün Yarın Daima - Kadın Kadın, Philips Plak, 1972
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Yaşayamam Sensiz - Sevmek Delilik, Philips Plak, 1972 - 1974
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İspanyol Meyhanesi - Beyaz Güvercin, Philips Plak, 1972
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Duyar mısın? - Kara Sevda, Grafson Plak, 1972
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Sıla Güneşi - Ben Gamlı Hazan Sense Taze Bahar, Yonca Plak, 1972
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Kırık Kalpler - Oy Be Nenem, Yonca Plak, 1973
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Panayır Günü - Yaralı Ceylan, Yonca Plak, 1973
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Sen Nerdesin - Tu Seras Un Concerto, Barclay Plak, 1974
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Hürriyete Doğru - Karantinalı Despina, Grafson Plak, 1974
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Pireli Şarkı - Memet, Yonca Plak, 1975
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Dönek Türküsü - Özgürlük, Yankı Plak, 1978