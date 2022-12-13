TİP Genel Başkanı Erkan Baş, iktidar olmaları durumunda atılacak adımları sıralarken; herkesin oturduğu evin sahibi olacağını, elektrik, doğalgaz ve internet faturası ödemeyeceğini vadetti.

Türkiye'de 2023 seçimlerine doğru geri sayım başladı...

Seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte partilen seçim vaatleri gündem olmaya devam ediyor.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ın da iktidara geldikleri anda ilk yapacaklarına ilişkin vaatleri kamuoyunun gündemine oturdu.

"Fatura yok, herkes oturduğu evin sahibi olacak"

Ekşisözlük'ün YouTube sitesine konuşan Erkan Baş, vatandaşların elektrik, su, doğalgaz, internet gibi zorunlu ihtiyaçlarının faturalandırılmayacağını, hatta herkesin oturduğu evin sahibi olacağını ifade etti.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın seçim vaatleri gündem oldu

İşte o vaatler;

"Muhtemelen bir kanun hükmünde kararname yayınlayacağız." diyen Baş, "Sosyalist Türkiye'de ilk yapılacaklar" listesini şöyle sıraladı;

-Herkes artık oturduğu evin sahibidir diyeceğiz.

-Elektrik, su, doğalgaz, internet gibi zorunlu ihtiyaçların faturalandırılmalarının kapandığını ilan edeceğiz.

-Türkiye'nin tam anlamıyla özgür bağımsız bir ülke olduğunu ilan edeceğiz. Uluslararası ilişkiler bu anlamda yeniden şekillendirilecek.

-Halka ait olan ama kapitalist Türkiye'de peşkeş çekilen tüm kamu varlıklarını yeniden halk için kullanacağız.

-Eğitim tüm aşamalarında tüm vatandaşlarımız için eşit ve parasız olacak.

-Eşit ve parasız sağlık hizmeti alacak.

Sosyal medyada gündem oldu

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ın seçim vaatleri özellikle sosyal medyada büyük ses getirdi.

Kullanıcılar arasında destek verenler olsa da çoğu kullanıcı, bu vaatlerin hiçbirinin hayata geçirilemeyeceğini savundu.