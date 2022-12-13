Petrol
79.88
2.42%
Euro
19.8564
1.12%
Dolar
18.6387
0.01%
Altın
1.089
2.13%
Borsa
5274
1.55%
Bitcoin
337.015
4.70%
BTXN Coin
5.03
0.39%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Hafif yağmur 7 C
    TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın seçim vaatleri gündem oldu

    TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın seçim vaatleri gündem oldu

    TİP Genel Başkanı Erkan Baş, iktidar olmaları durumunda atılacak adımları sıralarken; herkesin oturduğu evin sahibi olacağını, elektrik, doğalgaz ve internet faturası ödemeyeceğini vadetti.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2022 - 16:59
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 17:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Türkiye'de 2023 seçimlerine doğru geri sayım başladı...

    Seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte partilen seçim vaatleri gündem olmaya devam ediyor.

    Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ın da iktidara geldikleri anda ilk yapacaklarına ilişkin vaatleri kamuoyunun gündemine oturdu.

    "Fatura yok, herkes oturduğu evin sahibi olacak"

    Ekşisözlük'ün YouTube sitesine konuşan Erkan Baş, vatandaşların elektrik, su, doğalgaz, internet gibi zorunlu ihtiyaçlarının faturalandırılmayacağını, hatta herkesin oturduğu evin sahibi olacağını ifade etti.

    TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın seçim vaatleri gündem oldu

    İşte o vaatler;

    "Muhtemelen bir kanun hükmünde kararname yayınlayacağız." diyen Baş, "Sosyalist Türkiye'de ilk yapılacaklar" listesini şöyle sıraladı;

    -Herkes artık oturduğu evin sahibidir diyeceğiz.

    -Elektrik, su, doğalgaz, internet gibi zorunlu ihtiyaçların faturalandırılmalarının kapandığını ilan edeceğiz.

    -Türkiye'nin tam anlamıyla özgür bağımsız bir ülke olduğunu ilan edeceğiz. Uluslararası ilişkiler bu anlamda yeniden şekillendirilecek.

    -Halka ait olan ama kapitalist Türkiye'de peşkeş çekilen tüm kamu varlıklarını yeniden halk için kullanacağız.

    -Eğitim tüm aşamalarında tüm vatandaşlarımız için eşit ve parasız olacak.

    -Eşit ve parasız sağlık hizmeti alacak.

    Sosyal medyada gündem oldu

    Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ın seçim vaatleri özellikle sosyal medyada büyük ses getirdi.

    Kullanıcılar arasında destek verenler olsa da çoğu kullanıcı, bu vaatlerin hiçbirinin hayata geçirilemeyeceğini savundu.

    TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın seçim vaatleri gündem oldu #1

    TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın seçim vaatleri gündem oldu #2


    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!
    Advertorial

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!

    Düzce’de kavgada başından vurulan 18 yaşındaki genç öldü
    3. Sayfa

    Düzce’de kavgada başından vurulan 18 yaşındaki genç öldü

    'Kuracı maymun Kent' yarı final seçimini belirledi
    Dünya Kupası

    'Kuracı maymun Kent' yarı final seçimini belirledi

    Görüş Bildir