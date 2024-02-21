TİP, Kadıköy Belediye Başkan adayını duyurdu

31 Mart'ta yerel yöneticilerini seçecek olan vatandaşlar, bir kez daha sandık başına gidecek.
Bu kapsamda siyasi partiler bir yandan saha çalışmalarını yürütüyor.
Diğer yandan ise bazı partilerde hala aday belirleme çalışmaları sürüyor.
Kadıköy'de aday çıkardılar
Bu partilerden biri de Türkiye İşçi Partisi (TİP) oldu.
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Türkiye Komünist Partisi'nin Fatih Mehmet Maçoğlu'nu aday göstermesi sonrası TİP'ten de bir hamle geldi.
TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Kadıköy Belediye Başkan adaylarını duyurdu.
TİP Genel Başkanı Baş duyurdu
Kadıköy'de Doğan Ergün'ü aday gösterdiklerini bildiren Baş, şu ifadeleri kullandı:
"Kadıköy ve Şişli'de seçimlere büyük bir iddia ile hazırlanıyoruz. Bu vesileyle sizler aracılığıyla kamuoyuyla paylaşmış olmak isterim; Kadıköy'de TİP olarak artık yönetebileceğimizi, halkla birlikte daha büyük sorunları çözebileceğimizi, yerel yönetim politikalarını uygulayabileceğimizi göstermek için seçimlere genel başkan yardımcımız Doğan Ergün yoldaşımızı aday göstermiş bulunmaktayız. TİP'in önemli bir tercihte bulunduğunu düşünüyoruz."
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