TİP, Kadıköy Belediye Başkan adayını duyurdu Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, yerel seçimlerde Kadıköy'de aday çıkaracaklarını açıkladı. Buna göre TİP'in Kadıköy Belediye Başkan adayı Doğan Ergün oldu.

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31 Mart'ta yerel yöneticilerini seçecek olan vatandaşlar, bir kez daha sandık başına gidecek.

Bu kapsamda siyasi partiler bir yandan saha çalışmalarını yürütüyor.

Diğer yandan ise bazı partilerde hala aday belirleme çalışmaları sürüyor.

Kadıköy'de aday çıkardılar

Bu partilerden biri de Türkiye İşçi Partisi (TİP) oldu.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Türkiye Komünist Partisi'nin Fatih Mehmet Maçoğlu'nu aday göstermesi sonrası TİP'ten de bir hamle geldi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Kadıköy Belediye Başkan adaylarını duyurdu.

TİP Genel Başkanı Baş duyurdu

Kadıköy'de Doğan Ergün'ü aday gösterdiklerini bildiren Baş, şu ifadeleri kullandı: