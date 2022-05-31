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- TİP milletvekilleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne Gezi pankartı astı
TİP milletvekilleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne Gezi pankartı astı
- Haber Merkezi
- 31.05.2022 - 11:06
- Güncelleme : 31.05.2022 - 11:07
Türkiye'yi kaosa sürükleyen Gezi Parkı protestolarının üzerinden 9 yıl geçti.
Gezi Parkı eylemlerinin yıl dönümünde yine provokatif bir eylem gerçekleştirildi.
Köprüye pankart asıp Gezi Parkı eylemlerini andılar
Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Türkiye İşçi Partisi milletvekilleri Sera Kadıgil ve Ahmet Şık, Gezi eylemlerinin 9. yıldönümü sebebiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne pankart astı.
'Her yer Taksim her yer direniş' yazılı TİP'li vekillerin astığı pankarta polis müdahale etti.
TİP milletvekilleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne Gezi pankartı astı
Kısa süre sonra indirildi
Kameraya yansıyan görüntülerde polisin, “Bu bayrağı buraya asamazsın” diyerek izinsiz eylemi sonlandırmak istediği görüldü.
Meclis'in her türlü imkanından yararlanarak böyle bir eylem gerçekleştiren vekillerin pankartı, kısa süre sonra asıldığı yerden indirildi.