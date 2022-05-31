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    TİP milletvekilleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne Gezi pankartı astı

    TİP milletvekilleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne Gezi pankartı astı

    Türkiye İşçi Partisi’nin 3 milletvekili, Gezi Parkı eylemlerinin 9’ncu yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne pankart astı. Gerçekleştirilen protesto polisin müdahalesiyle son buldu.
    • Haber Merkezi
    • 31.05.2022 - 11:06
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 11:07
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    Türkiye'yi kaosa sürükleyen Gezi Parkı protestolarının üzerinden 9 yıl geçti.

    Gezi Parkı eylemlerinin yıl dönümünde yine provokatif bir eylem gerçekleştirildi.

    Köprüye pankart asıp Gezi Parkı eylemlerini andılar

    Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Türkiye İşçi Partisi milletvekilleri Sera Kadıgil ve Ahmet Şık, Gezi eylemlerinin 9. yıldönümü sebebiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne pankart astı.

    'Her yer Taksim her yer direniş' yazılı TİP'li vekillerin astığı pankarta polis müdahale etti.

    TİP milletvekilleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne Gezi pankartı astı

    Kısa süre sonra indirildi

    Kameraya yansıyan görüntülerde polisin, “Bu bayrağı buraya asamazsın” diyerek izinsiz eylemi sonlandırmak istediği görüldü.

    Meclis'in her türlü imkanından yararlanarak böyle bir eylem gerçekleştiren vekillerin pankartı, kısa süre sonra asıldığı yerden indirildi.

    TİP milletvekilleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne Gezi pankartı astı #1

    TİP milletvekilleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne Gezi pankartı astı #2

    TİP milletvekilleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne Gezi pankartı astı #3


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