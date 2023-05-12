Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonuçları açıklandı ÖSYM Başkanlığınca 15 Nisan'da düzenlenen, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ile 2023 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı.

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Merakla beklenen Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2023-TUS 1. dönem ile Tıp Doktorluğu Alanında Yurt dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2023-STS Tıp Doktorluğu 1. dönem) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Bir sorunun cevabı değiştirildi

Sınavlara ait madde analizlerinin incelenmesi, cevap anahtarlarının kontrolü ve itirazların bilimsel açıdan değerlendirilmesinin ardından Temel Tıp Bilimleri Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 74 numaralı sorunun "E" olarak girilmiş cevabının "C" olarak düzeltilmesine karar verildi.

ÖSYM'nin sitesinden sonuçlara ulaşılabilecek

Adaylar, sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Sınavı sonucuna ulaşmak için bağlantıya tıklayabilirsiniz...